Gf Vip, Andrea Denver piange per via di Clizia Incorvaia

Lo scorso venerdì 21 febbraio è stata trasmessa la nuova diretta del Grande fratello vip, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. E l'appuntamento tv in questione ha decretato l'eliminazione di Pago, il quale era finito al televoto -schierato contro Licia Nunez- alla dodicesima diretta del reality Mediaset. La tredicesima puntata del Gf vip 4 ha, inoltre, segnato delle nuove nomination, che ora vedono in sfida - al televoto- quattro concorrenti: Antonella Elia, Andrea Montovoli, Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia. Quest'ultima, ex moglie del leader de Le vibrazioni, Francesco Sarcina, non ha affatto mandato giù di essere finita alla nuova prova-televoto settimanale. Nella Casa, in particolare, la fashion blogger friulana ha palesato la sua delusione provata per la nomination subita dal coinquilino Andrea Denver.

Ad una richiesta avanzatale da quest'ultimo, di confrontarsi circa la nomination in questione, Clizia ha infatti reagito male, rifiutandosi di parlare al modello. Il che è emerso in uno sfogo liberatorio, che lo stesso Andrea ha avuto, a bordo piscina.

"Quando ho sentito il nome di Clizia (Andrea Denver allude a Clizia Incorvaia, ndr), mi si è gelato il sangue. Credevo di aver dato un voto a vuoto -ha rivelato in una confidenza fatta, visibilmente provato, alla coinquilina Adriana Volpe-. Avevo chiesto a Paola (il gieffino si riferisce a Paola Di Benedetto, ndr) di comunicarmi il nome di chi non avesse ricevuto nessuna nomination, nella stanza delle nomination pubbliche. E lei mi aveva detto 'Clizia'. Così l'ho votata. Pensando che nessuno lo avrebbe fatto dopo di me. Non pensavo che Clizia finisse in nomination".

E, lasciandosi andare al suo sfogo, il gieffino non è riuscito a trattenere le lacrime, per poi aggiungere: "Clizia mi ha ferito quando mi ha detto 'da te non me lo sarei mai aspettato'. Quello mi ha ferito molto".

Clizia Incorvaia fa discutere gli utenti del web

Le immagini dell'inaspettata reazione avuta dalla Incorvaia -non appena appresa la nomination subita da Denver- ora, sono mostrate in un video condiviso su Twitter. E, a margine dello screzio avuto dai due diretti interessati, non sono mancati i commenti del web.

"Clizia, sei incommentabile -si legge in uno degli ultimi tweet condivisi dagli utenti-. Ora non ti va bene la nomination di Denver. Ma è la stessa scusa che usavi con Patrick. Fuori! #Gfvip". "Si offende, quando lei è la prima a fare le nomination con questa motivazione", ha commentato, poi, un altro utente su Twitter. "Viziata!", esclama infine qualcuno, alludendo sempre alla fashion blogger.