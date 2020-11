Gf Vip, Dayane Mello contro tutti, accusa la Gregoraci e interviene Pupo: "Tutte quante vorreste un miliardario"

In apertura di puntata, Alfonso Signorini è tornato sulla violenta lite che è scoppiata sabato sera dopo la festa dedicata ai 60 giorni di permanenza nella Casa. Il motivo scatenante è stato un commento di Dayane Mello, che ha affermato che ai ragazzi non sarebbe stato più dato il vino in serata perché irresponsabili. Tommaso Zorzi e gli altri a quel punto non ci stanno e nasce una discussione che si protrae a lungo durante la sera e che coinvolge, in un modo o nell'altro, tutta la Casa.

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha voluto mostrare ai ragazzi tutti i filmati e i confessionali esclusivi, in cui ognuno commenta il comportamento degli altri. " Siamo arrivati a un livello di stress assoluto. Ognuno aspetta che sbagli per girare la frittata. Mi sento come si è sentita Francesca ", ha affermato Dayane, tornando sull'argomento del vino durante la festa. Il suo commento, che da parte sua voleva essere una confidenza a Massimiliano Morra e la contessa Patrizia De Blanck, è stato intercettato da Tommaso Zorzi che ha fatto nascese la discussione. " Dayane, per il fatto che è in nomination, ha assunto un comportamento vittimistico e sputa veleno contro gli altri ", ha sbottato l'influencer, fermato da Massimiliano Morra che, come spesso accade, è intervenuto per appianare la lite prendendo le difese di Dayane Mello.

La brasiliana si sente attualmente sotto attacco da parte di un presunto branco, negato dagli altri. " Si, Dayane ha giocato a fare la vittima. È la prima che nei limiti ama divertirsi, dice una cosa poi ne fa un'altra ", ha detto Elisabetta Gregoraci. A quel punto, per avvalorare la tesi del vittimismo di Dayane Mello, è intervenuta Stefania Orlando che ha rivelato come, domenica durante il gioco dei busti di gesso, la brasiliana non si sia voluta unire al gruppo con una motivazione che non è piaciuta: " Non mi interessa nulla di voi ". Rosalinda, che nella Casa è la migliore amica di Dayane Mello, sembra aver preso in parte le distanze dalla brasiliana, sedendosi anche lontana da lei: " Ho cercato di smorzare la tensione perché non c'era da montare un caso. Non credo che lei faccia la vittima, lei è così. Ma secondo me sbaglia a usare alcuni termini e spero che accetti questa cosa ". Antonella Elia ha notato questa sfumatura e ha messo un po' di pepe, sottolineando come un'amica vera si sarebbe seduta accanto in un momento così difficile, anche se entrambe hanno negato una crisi.