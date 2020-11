Gf Vip, Dayane Mello sferza Elisabetta Gregoraci: "Mi dà fastidio..."

Le nomination sono sempre un momento particolare all'interno del gioco e quelle di venerdì hanno movimentato le acque all'interno del Grande Fratello, soprattutto quelle piovute addosso a Dayane Mello, nominata da quello che viene riconosciuto come il gruppetto della stanza arancione. La brasiliana è stata nominata da Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta, Enock Barhwua e Pierpaolo Pretelli. La nomination che ha ferito maggiormente Dayane Mello è stata quella del calciatore, che all'interno della Casa per lei è sempre stato un punto di riferimento. Ma il non salvataggio da parte della brasiliana pare abbia irritato Enock, che quasi come per una vendetta l'ha nominata.

" Quando ero anche io nella stanza, siamo sempre rimaste fuori io e Adua. Lì ho capito che non facevo parte della stanza ", ha detto la brasiliana commentando il comportamento del gruppo della stanza arancione. Enock ha negato qualunque accusa da parte della brasiliana, ma ha affermato di essersi risentito di non essere stato scelto nella catena dei salvataggi, nonostante il giorno prima Dayane avesse detto che per lei all'interno della Casa il calciatore e Rosalinda Cannavò, che fu Adua Del Vesco, sono il suo pilastro per il proseguimento del gioco. Enock ha smentito qualunque voce su una possibile combine da parte della stanza per le nomination, ma la brasiliana non sembra essere particolarmente convinta di questa versione.

" Sono tutti sotto Elisabetta. Sembra la donna perfetta, quella che sa tutto, e questo mi dà fastidio ", ha detto Dayane Mello durante un confessionale fatto durante il weekend, sottolineando come secondo lei il gruppo che l'ha nominata sia in qualche modo succube della showgirl calabrese. Ovviamente, Elisabetta Gregoraci ha smentito la brasiliana, rivendicando la sua capacità di stringere un rapporto con tutti (o quasi) i concorrenti nonostante non ne conoscesse nemmeno uno. A rincarare la dose contro la Gregoraci, a sostegno della tesi di Dayane Mello, è arrivata Antonella Elia, che già la settimana scorsa l'veva soprannominata " madre badessa ".

" Un'attrice straordinaria ", ha commentato Tommaso Zorzi, secondo il quale Dayane Mello starebbe giocando il ruolo della vittima all'interno della Casa. Di diverso avviso Giulia Salemi, che invece ha espresso la sua vicinanza alla modella brasiliana: " Io la sostengo, con Dayane mi trovo bene. Dice le cose in faccia, a volte si esprime male ma è una persona vera e quindi mi sento di sostenerla ". Anche la contessa Patrizia De Blanck ha voluto dire la sua e, a sorpresa nonostante le liti, ha espresso il suo favore verso la brasiliana: " Ha avuto un passato duro e capisco alcune sue reazioni ".

Dayane Mello è stata al centro anche del successivo scontro, che ha visto protagonisti Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e anche Rosalinda, che con Dayane Mello ha commentato con una punta di veleno il rapporto dei due ragazzi all'interno della Casa.