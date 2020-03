Gf Vip, i concorrenti vedono un cameraman con la mascherina e si preoccupano per il coronavirus

I concorrenti del Grande Fratello Vip 4 all'interno della Casa stanno vivendo una situazione molto complicata. Da un lato devono continuare il gioco, nello spirito della legge dello spettacolo secondo la quale the show must go on, sempre e comunque. Dall'altra, però, devono fare i conti con le ansie e le preoccupazioni legate all'emergenza coronavirus, che colpisce da vicino tutte le persone a loro più care. Nessuno, per il momento, ha deciso di abbandonare la Casa ma tutti dimostrano grandissima tensione per la mancanza di notizie dirette di prima mano e immediate dei loro cari.

Nonostante la produzione abbia deciso di informarli costatemente, almeno una volta alla settimana, i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 continuano a non avere un'idea concreta di quello che è l'talia di quest'ultimo periodo. Vivono isolati dalla prima settimana di gennaio e difficilmente possono capire cosa sia successo nel Paese, nonostante i racconti, nonostante la cronaca precisa fatta prima da Michele Cucuzza e poi da Alfonso Signorini. Adriana Volpe è forse l'unica ad avere intuito che l'Italia è ormai ferma, immobilizzata dalle restrizioni imposte dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. Ma anche questo non basta loro per capire la gravità del periodo storico. La causa, ovviamente, è anche del modo in cui le informazioni vengono passate all'interno della Casa. Ovviamente, autori e produzione non raccontano ai ragazzi tutto nei dettagli ma forniscono loro un quadro generale della situazione. Questo per non causare stati d'ansia non compatibili con la prosecuzione del programma.

I social in tal senso sembrano essere contrari all'atteggiamento assunto dal programma, che avrebbe dovuto dare ai concorrenti la possibilità di ritirarsi dal programma senza incorrere in una penalizzazione economica. Il coronavirus è comunque al centro di molti discorsi dei concorrenti all'interno del Grande Fratello, anche perché alcuni di loro hanno scorso un particolare inedito e, a loro avviso, preoccupante. Paolo Ciavarro e Aristide Malnati, infatti, sono riusciti a vedere un cameraman oltre il vetro e l'uomo, come accade ormai in tutti gli studi televisivi, aveva indosso una mascherina di protezione. Ovviamente questo ha fatto scattare ulteriori preoccupazioni in tutti gli inquilini della Casa, che adesso si chiedono quale sia realmente la situazione all'esterno, se sia davvero quella raccontata dalla produzione.

Alcuni di loro hanno anche ipotizzato che li stiano tenendo all'oscuro e che stiano edulcorando qualcosa di molto più grave. Sebbene, fortunatamente, il coronavirus non abbia aggredito nessuno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, il virus è entrato di prepotenza nella Casa e adesso la produzione si interroga sul da farsi. Stando a quanto riportato da Blogo, infatti, pare che si prospetti una chiusura anticipata del programma che quindi finirebbe il prossimo 8 aprile e non più il 27.