Gf Vip, Adriana Volpe analizza la situazione coronavirus: "Che batosta economica"

L'emergenza coronavirus è ormai entrata anche nella quotidianità della casa del Grande Fratello Vip. Lunedì scorso, Alfonso Signorini ha fatto visita ai ragazzi per aggiornarli sulla situazione, alla luce dei nuovi ingressi degli scorsi giorni. Era impensabile tenere i concorrenti entrati fin dal principio all'oscuro e, soprattutto, pensare che i nuovi ingressi riuscissero a non fare menzione di un'emergenza così importante. Il conduttore e la produzione hanno deciso di prendere la situazione in mano e, con il supporto di un virologo, hanno illustrato il quadro esatto. Domenica pomeriggio il conduttore è tornato in Casa domenica pomeriggio per comunicare la data finale del programma e ne ha approfittato per aggiornare sull'evoluzione in una settimana.

Molte sono state le domande dei concorrenti, che non possono accedere agli organi di informazione e non hanno la giusta misura di quanto sta accadendo oltre le mura di Cinecittà. Comprensibile la preoccupazione di Fabio Testi, il cui figlio vive e lavora a Shanghai. Per lui, questa sera è previsto un video messaggio di rassicurazioni da parte del ragazzo, che sta bene. La produzione si è messa in contatto con lui fin dal principio dell'emergenza, quando l'epidemia di coronavirus non era ancora giunta nel nostro Paese. Anche gli altri concorrenti sembrano allarmati e la causa sono i racconti fatti dai nuovi entrati, che hanno distorto la realtà. " In Cina c'è stato uno sterminio, ho visto immagini assurde. C'era gente che cadeva a terra stecchita, fuori sono successe cose che non posso raccontare ", ha detto nei giorni scorsi Teresanna Pugliese, creando comprensibile panico nei suoi coinquilini.