Gf Vip, la rivelazione su Zequila: "Dotato e sfacciato, poteva fare l'attore porno"

Antonio Zequila "Bum bum" è diventato un vero tormentone nella casa del Grande Fratello. Tra racconti a volte fantasiosi, eroiche conquiste di donne molto note e divertenti aneddoti, Antonio Zequila ha spesso intrattenuto i suoi coinquilini e il pubblico da Casa. La presunta relazione con Adriana Volpe è diventata quasi un caso mediatico di cui si è parlato a lungo per diverse settimane, Lory Del Santo ha ammesso un brevissimo flirt con lui e anche Valeria Marini ha dichiarato di aver avuto una liaison con il bell'attore. Tra le donne che hanno reso pubblica la loro relazione con Zequila c'è anche Milly D'Abbraccio, ex star del cinema per adulti, che ha elogiato il bell'Antonio anche sulla sua - come direbbe Fabrizio De André - " virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. "

" Era bello, dotato e sfacciato. Aveva il carattere giusto per fare l’attore pornografico ", dice oggi di lui Milly D'Abbraccio al settimanale Nuovo, raccontando della relazione avuta con il bell'Antonio Zequila nel 1999. La loro storia è durata circa un anno e mezzo ed è iniziata a Fregene, a un pranzo con amici in comune. Pare che Antonio Zequila abbia a lungo corteggiato la donna, che poi ha ceduto al suo fascino iniziando, così, una bella avventura d'amore. " Non vedevo alcun motivo perché potesse farlo Siffredi e non Zequila. Anzi, secondo me Antoni' avrebbe potuto fare anche meglio di Rocco ", racconta Milly D'Abbraccio, lasciando intendere che l'uomo avrebbe potuto fare concorrenza a Siffredi nel mondo del porno grazie qualità nascoste di Antonio Zequila. Pare che tra il concorrente del Grande Fratello Vip 4 e Rocco Siffredi ci fosse una certa rivalità, dovuta al contendersi dello scettro di uomo più bello. " Rocco esercitava il suo fascino davanti alle telecamere, mentre Antonio preferiva farlo in privato. Se fosse diventato un attore a luci rosse, a parer mio si sarebbe divertito di più, perché avrebbe dato sfogo a tutte le sue fantasie ", rivela oggi la D'Abbraccio.

Antonio Zequila ha fatto molti nomi importanti all'interno della Casa, ha scomodato Carla Bruni e Linda Evangelista, nonostante i suoi racconti siano stati smentiti. In Casa è entrata anche Lory Del Santo per rivendicare il loro flirt e pare questi siano solo alcuni dei tanti fugaci incontri di Antonio Zequila. Con Milly D'Abbraccio, però, sarebbe stato diverso. La loro è stata una relazione di ben un anno e mezzo e dall'affetto con cui ne parla oggi l'attrice, si direbbe che Zequilia con lei sia stato un vero galantuomo.