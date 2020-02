Gf Vip, Lory Del Santo racconta il "flirt" con Zequila

L'ingresso di Lory Del Santo nella casa del Grande Fratello lo scorso lunedì ha permesso al pubblico a casa di scoprire alcuni retroscena sulla nascita televisiva di Antonio Zequila. Da qualche giorno, la presunta liason è argomento di discussione dentro e fuori la Casa e nel salotto di Pomeriggio5, Lory Del Santo ha voluto chiarire definitivamente i termini della frequentazione con il concorrente del Grande Fratello Vip.

Durante il loro incontro, Lory Del Santo ha svelato che Antonio Zequila ha preso parte all'Isola dei Famosi nella sua stessa edizione perché fu lei a segnalarlo agli autori e alla produzione del reality. " Morgan ha creato Bugo, tu hai creato Er Mutanda", dice con ironia la d'Urso alla Del Santo vista la piega del racconto. La partecipazione all'Isola dei Famosi di Antonio Zequila è successiva al periodo di frequentazione del quale i due hanno parlato lo scorso lunedì nella Casa del Grande Fratello. Commentando con gli altri coinquilini, in questi giorni Antonio Zequila si è lasciato sfuggire che il suo flirt con la bella Del Santo è andato oltre il petting. Non certo una galanteria da parte di un gentiluomo, ma il concorrente ha voluto raccontare questo dettaglio ai suoi compagni di avventura e Lory Del Santo ha spiegato a Pomeriggio5 come sono andate realmente le cose in quel periodo.

" La cosa è successa a Milano, il primo incontro, e non a Roma. Quindi non so perché dica queste cose inventate ", dice la showgirl e regista in riferimento all'aneddoto raccontato da Antonio Zequila lunedì, quando ha parlato di un tè preso sulla terrazza della casa romana della Del Santo. In riferimento a quanto ci sarebbe stato tra loro, la Del Santo non ha smentito completamente l'uomo ma ha parlato solo di un momento di forte avvicinamento. Un momento di intimità fatto di baci e strusciamenti tra loro, quello che, come ha riassunto Barbara d'Urso, in gergo si chiama semplicemente limonare. " Parliamo del 2005, diciamo che abbiamo limonato. Insomma, c’è stato questo appiccicamento e io ho capito subito che non era l’uomo che faceva per me ", ha specificato la showgirl, che ha anche chiarito che questo momento di intimità tra loro non si è poi ripetuto.