Gf Vip, si accende lo scontro tra Zequila e Paola: "Ho avuto donne più belle di te"

Acceso scontro al Grande Fratello tra Paola Di Benedetto e Antonio Zequila durante una pausa della diretta di venerdì. I due sono arrivati alla lite dopo un commento dell'ex Madre Natura nei confronti dell'attore, che non sembra accettare di non essere ambito da tutte le donne della Casa.

Di rientro dalla pubblicità, Alfonso Signorini ha notato gli animi accesi di alcuni concorrenti, soprattutto di Paola Di Benedetto che per qualche secondo si è allontanata dal gruppo. Interrogata dal conduttore sulla sua reazione, la modella ha spiegato cosa fosse successo durante la pausa: " Quando si tocca l'ego smisurato di Antonio Zequila gli scatta la rabbia. Mi sono permessa di dire che è una cosa impossibile tra lui e Sara. Lui è stato insistente con lei ma nel massimo rispetto. Lei è molto timida e riservata. " Paola Di Benedetto si riferisce alle avance scherzose (ma non troppo) che l'uomo avrebbe fatto a Sara Soldati fin dall'ingresso nella Casa di lunedì scorso. Un atteggiamento non adeguato secondo Paola Di Benedetto, avuto anche con lei in passato, che ha colto l'occasione per sottolineare il suo pensiero.

Un'esternazione, quella della modella, che non è piaciuta ad Antonio Zequila, che ha da prima dato della maleducata a Paola Di Benedetto, per poi attaccarla con parole molto forti: " Vai avanti solo per il tuo corpo e non hai fatto nulla nella vista, ignorante che non sei altra. " Non pago, Antonio Zequila ha rincarato la dose e ha fatto vanto delle sue conquiste, tra le quali ha nominato anche Linda Evangelista: " Ho avuto donne più giovani di te e più fighe di te. " Queste frasi di Antonio Zequila hanno profondamente colpito Paola Di Benedetto, che è scoppiata in lacrime poco prima che intervenisse Alfonso Signorini. Immediato l'intervento del conduttore per recuperare le immagini del fuori onda, in modo tale da mostrare anche a casa quanto accaduto.

Interpellata dal conduttore, ha detto la sua anche Sara Soldati, che non ha dato speranze al bell'attore: “ Io sono stata molto chiara con lui fin da subito. Ho messo subito dei paletti, ci può essere amicizia tra noi ma niente di più. " A quel punto, Alfonso Signorini ha chiesto l'intervento di Antonio Zequila, che ha voluto difendersi dando la sua versione dei fatti: " Paola di me ne fa carne da macello, come se fossi l'ultimo cesso degli uomini. Invece, fortunatamente, ho potuto trascorrere e trascorro ancora del tempo con ragazze molto giovani, intelligenti e molto colte. Ragazze che ho visto e vedo da uomo per bene. "