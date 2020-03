Gf Vip, Zequila chiude il capitolo Volpe: "Preferisco raccontare di quando ho conosciuto Sharon Stone"

Al Grande Fratello Vip, Antonio Zequila continua a parlare della presunta vicenda con Adriana Volpe, che sembrava essersi conclusa durante la scorsa puntata del programma in diretta. Tra i due non corre certo buon sangue ma sembrava fossero arrivati a una situazione di armistizio, nella quale per ilbene comune avrebbero spento l'argomento. Se da una parte Adriana Volpe pare aver adottato questa strategia, dall'altra l'attore sembra voler continuare ad alimentare la polemica o, meglio, il proprio ego.

L'uomo è uno dei pochi che riesce ad avere un dialogo con Antonella Elia senza litigarci e così non è raro chei due si ritrovino per qualche minuto di chiacchiera in solitudine. L'altra sera si sono rinchiusi nella sauna e qui hanno chiacchierato per qualche minuto della situazione della Casa, facendo anche il punto sulla puntata andata in onda mercoledì notte, sicuramente diversa dalle altre. Antonio Zequila ha prima di tutto consigliato ad Antonella Elia di smorzare i suoi toni all'interno della Casa, in modo tale da contribuire al raggiungimento di un equilibrio pacifico per il bene di tutti. " Tu devi capire che non è che se io parlo con qualcuno non ti voglio bene, smettiamola con queste tensioni, anche con Adriana io ci ho messo una pietra sopra ", ha detto alla Elia, che finora ha dimostrato di avere tolleranza zero verso quelli che considera i suoi amici, che però parlano con quelli che lei considera nemici.

Antonella Elia pare aver capito il messaggio di Zequila ma fa un appunto interessante sul rapporto dell'attore con Adriana Volpe: " Certo noi fra donne ci carichiamo con termini pesanti, però anche tu non hai parlato bene di lei. " Nuovamente punto nell'orgoglio, Antonio Zequila è tornato sull'argomento, ribadendo di averla confusa con un'altra ragazza: " Ma era una battuta hanno riso tutti, ci siamo conosciuti ma non abbiamo mai avuto una relazione, poi l’ho confusa con un’altra ragazza, ho sbagliato. " Tutto chiarito e discorso chiuso, quindi, se non che a un certo punto l'attore ha allungato la lista delle sue presunte "conquiste" famose, facendo un nome inaspettato per il grande pubblico: " Non ne voglio parlare più, preferisco raccontare di quando ho conosciuto Sharon Stone. " Boom.