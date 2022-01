"Ho spaccato tutto". Quella volta che Albano si infuriò

I successi musicali, la lunga carriera con i suoi aneddoti, la recente disavventura con il Covid superata senza difficoltà. Nemmeno il tempo di gioire per la guarigione dal coronavirus, contratto durante il periodo natalizio, e Albano è tornato in tv. Su Rai1, il popolare cantante è riapparso con la grinta di sempre e negli studi di Oggi è un altro giorno ha parlato di sé. Ospite di Serena Bortone, l'artista ha anche rivelato un inedito episodio della propria giovinezza: una reazione furibonda avuta nei suoi primi anni a Milano, quando per sbarcare il lunario alternava l'attività lavorativa a quella canora, ancora agli esordi. In quel periodo - ha raccontato Carrisi - i meridionali trasferitisi al Nord non avevano sempre vita facile.

" Io non sapevo neanche cosa fosse un 'terrone', come mi chiamavano… ", ha affermato Albano. Poi l'aneddoto: " Una volta ho spaccato un ristorante ". L'episodio, ha ricordato l'artista pugliese, avvenne in un locale in piazza del Duomo a Milano. " Lavoravo senza sosta. Ho fatto sei mesi senza un giorno di riposo. A un certo punto ho capito che c'erano quattro o cinque che mi avevano preso per uno schiavo e ho sentito un certo discorso che non mi è piaciuto ", ha raccontato Carrisi, che ha rivelato: " Li ho reagito come non avrei dovuto. Ho spaccato tutto, giuro... Se la ricordano ancora quella giornata ".

Poi l'artista ha ripercorso i suoi successi musicali. E su "Nel Sole" - uno dei suoi brani più noti - ha ricordato: " Venne trasmessa perché la bobina di Rin Tin Tin si era persa e la Rai fu costretta a mandare un programma con Baudo, Sette voci. Io avevo quattro canzoni e ho vinto per quattro volte. Sono arrivato addetto ai lavori e in quei giorni sono diventato artista ". Su Rai1, Albano ha inoltre rifilato una stoccata persino ai Rolling Stones, per i quali nel maggio del '67 cantò a Milano. " Venivo dai concerti di Adriano Celentano perché per due anni ho lavorato con il suo clan. Posso dire che i Rolling Stones facevano sempre la stessa esibizione, mentre Adriano cambiava spettacolo ogni sera ", ha commentato.