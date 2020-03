Home Before Dark, Apple presenta la sua nuova serie tv

Si chiama Home Before Dark la prossima serie di Apple TV+ che si ispira alla vera storia di Hilde Lysiak, la più giovane giornalista investigativa degli Stati Uniti.

Home Before Dark, la trama

Nonostante la protagonista molto giovane, Home Before Dark è una serie tv con una storia che fa del mistero e dell’attività investigativa giornalistica le sue caratteristiche principali e non è quindi da prendere troppo alla leggera. La famiglia Lysko si trasferisce da Brooklyn a Selinsgrove, piccola cittadina di periferia da cui, anni prima, il padre se ne era andato a causa di un misterioso omicidio. Il padre e gli altri cittadini hanno sempre tenuto nascosta la verità, ma ora, a distanza di anni, questa sarà al centro delle investigazioni della giovanissima protagonista Hilde Lysiak di soli nove anni.

Nel trailer rilasciato da Apple vediamo Hilde scontrarsi con le forze di polizia e gli adulti in generale, famiglia compresa, trovando però poi supporto proprio nel padre, da cui ha ereditato la passione per il giornalismo, e in Trip Johnson, giovane donna in forza alla polizia di Selinsgrove. La storia raccontata nella serie tv di Apple si basa su fatti realmente accaduti e quindi sulle ricerche realizzate dalla vera Hilde Lysiak, diventata la più giovane giornalista degli Stati Uniti con i suoi articoli pubblicati sul quotidiano locale Orange Street News.

Cast e produzione

Nel ruolo di Hilde Lysiak troviamo Brooklyn Prince, protagonista di recente anche del film The Turning. Il padre di Hilde, Matthew, è Jim Sturgess, attore conosciuto per i film 21 e Cloud Atlas. Nel trailer vediamo che a fare opposizione ad Hilde, presumibilmente con il ruolo del capo della polizia locale, c’è il personaggio di Louis Herthum, conosciuto per Westworld e What/If. Invece, ad aiutare la giovane protagonista, c’è Trip Johnson, interpretata da Aziza Scott.

Home Before Dark è creata da Dara Resnik, già tra le produttrici di Daredevil, e Dana Fox, in passato produttrice della serie tv New Girl. Tra i registi degli episodi figurano Jon M. Chu, regista dei film Now You See Me 2 e G.I. Joe - La vendetta, Kat Candler, dietro alla macchina da presa per alcuni episodi di Tredici, e Rosemary Rodriguez, la quale ha già lavorato con Apple TV+ per Truth Be Told.

Quando esce la serie tv Apple

Home Before Dark è composta da dieci episodi e la sua uscita sulla piattaforma streaming del colosso di Cupertino è fissata al prossimo 3 aprile. La distribuzione degli episodi seguirà quanto fatto per i precedenti titoli seriali di Apple, cioè i primi tre episodi subito disponibili all’esordio, mentre per i restanti uno a settimana.