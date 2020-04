"Vergogna, ci portano il virus...". Ira contro la Parodi per i ravioli

La scelta di Benedetta Parodi di condividere sui social la ricetta dei ravioli giapponesi, i gyoza, è stata apprezzata da molti utenti che la seguono in cucina, ma tra tutti i commenti positivi se ne nota uno davvero polemico.

Non è certo la prima volta che la conduttrice e giornalista, amatissima per i suoi programmi culinari, finisce nel mirino degli hater. Tempo addietro, infatti, la ricetta dei suoi biscotti di marzapane per Halloween venne duramente criticata da un gruppo di mamme che ritenevano inaccettabile la preparazione di una ricetta che si rifaceva ad un culto molto lontano dalla religione cristiana.

La Parodi, tuttavia, ha sempre tentato di ignorare gli odiatori seriali del web, ma in questa occasione è stato davvero difficile. “Ma per favore, in questo periodo il giapponese? Vergogna!”, ha tuonato un utente che ha aspramente criticato la scelta di mostrare ai follower la ricetta di un piatto tipicamente orientale. In tanti, dunque, si sono chiesti quale fosse stata la motivazione che aveva potuto spingere ad un simile commento e la replica ha lasciato tutti sbalorditi.

“I cinesi ci hanno attaccato il virus per vari motivi e io non li perdono”, ha aggiunto l’hater scatenando l’imbarazzo generale. Oltre all’affermazione del tutti fuori luogo, il suo è stato un commento con un errore geografico di fondo che molti gli hanno fatto notare. “Ma il cibo che c’entra? Poi si parla di cibo giapponese, mi sembra del tutto fuori luogo. Non capisco il suo ragionamento, mi scusi”, ha precisato uno dei follower della Parodi smontando, così, la polemica sterile fatta nascere dall’hater.

Messo alle strette, quest’ultimo ha abbandonato la conversazione e cancellato quanto scritto sul profilo Instagram di Benedetta Parodi. Lei, invece, ha preferito rimanere lontana da qualunque tipo di polemica godendosi tutti i complimenti che le sono stati fatti per aver proposto ai suoi fan la ricetta dei tipici ravioli giapponesi, tanto amati anche dagli italiani.