I tagli alle "t" e quel segno: cosa rivela la grafia della Murgia

Dall’analisi della scrittura emerge una personalità dotata di ottime capacità intellettive che la portano ad esaminare e verificare ogni cosa con spirito fermo e audace. C’è in lei una componente maschile che se da un lato le conferisce ragionamento profondo e immediato, dall’altro mette in luce (vedi tagli delle “t”) dell’aggressività verbale, specie quando si dovesse sentire attaccata nei suoi principi; allora è per lei il momento del contrattacco, peraltro non sempre correttamente valutato con una verifica scientifica. La scrittrice Michela Murgia ha senza dubbio alle spalle un vissuto di forte legame con la figura paterna che ha condizionato la sua crescita creando una sorta di paura di essere frenata nel suo incedere e quindi che venga limitato il suo sviluppo.

Ecco perché ella sottopone ogni uomo che incontra al vaglio della sua sfida critica; una sfida fatta di armi pungenti che non ammette cedimenti né tanto meno sconfitte. Non ama, infatti, essere “messa sotto” né posposta. Nonostante tutto questo marasma interiore, ella è persona che vuole a tutti i costi raggiungere posti di prestigio per dimostrare la sua ricca intelligenza. Le armi che usa possono anche indisporre l’interlocutore, ma va detto che esse sono il risultato di un carattere aggressivo per natura che sembra cercare lo scontro a soddisfazione della voglia di dimostrare il suo valore. Peccato che nello sfogo eccessivo si lasci prendere dall’impulsività (vedi allungo sprofondante in basso nella firma) perdendo così in sobrietà e credibilità.