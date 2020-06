Iva Zanicchi stronca Conte: "Non sa che pesci prendere, si arrampicano sui vetri"

Iva Zanicchi è intervenuta questo pomeriggio a Un giorno da pecora, il programma radiofonico di Radio1 e ha discusso di politica e pandemia con i conduttori. L'Aquila di Ligonchio non ha mai nascosto le sue idee e non si è mai tirata indietro quando qualcuno le ha chiesto qualche commento sull'attualità, anche quella più spinosa. Diretta e senza misure, anche questa volta Iva Zanicchi ha parlato a ruota libera, dando il suo personale giudizio su Conte e sulla situazione politica attuale.

Il lockdown imposto dal governo è stato un periodo difficile per tutti. Gli italiani hanno vissuto per due mesi chiusi nelle loro abitazioni e questo ha inevitabilmente influito sull'umore e sulla condizione psico-fisica del Paese. " Sono leggermente depressa, non ho ancora il mio buonumore ma voglio tornare a essere quella di prima, più divertente e spiritosa, come non sono più ", ha detto Iva Zanicchi, che continua a vivere una vita poco mondana insieme a suo marito. I due escono poco, fanno fatica a riprendere il ritmo ma la cantante è fiduciosa sul fatto che gradualmente riuscirà a riprendere il suo ritmo. Quella di Iva Zanicchi è una condizione comune di tante persone, che dopo il lockdown non trovano più lo spirito e la voglia di riprendere la vita di prima.

Uno degli argomenti di più stretta attualità sono gli Stati Generali convocati da Giuseppe Conte a Villa Pamphili e anche in merito a questo, Iva Zanicchi non sembra avere molti dubbi. Scherza, ma non troppo quando li considera troppo chic e troppo eleganti e in merito a una sua possibile partecipazione è categorica: " Ci sono persone molto più importanti di me, ma se mi avessero invitato avrei declinato l'invito, non avrei saputo come presentarmi, quale abito fosse più adatto ". Personalmente, però, il Premier Giuseppe Conte piace a Iva Zanicchi, che lo considera un uomo elegante e di classe ma nel suo immaginario è più un parente che un Capo di Governo: " Lo vedrei bene come fidanzato di una figlia ".