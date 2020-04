Jonathan Kashanian: "Barbara d'Urso? Per me è come una mamma"

Con i programmi televisivi sospesi a oltranza e con la prospettiva (realistica) che molti di questi non riprenderanno prima di settembre, molti volti noti si sono organizzati con palinsesti alternativi in diretta su Instagram. È quel che per esempio fanno Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian che, ognuno dalla propria abitazione, conducono una versione casalinga di Detto Fatto. È un modo come un altro per continuare a tenere compagnia agli italiani ma anche per mantenere il filo diretto con i telespettatori, utilizzando un mezzo di trasmissione alternativo.

Durante la diretta di ieri, Jonathan si è sottoposto alle domande dei fan, moderate da Bianca Guaccero, che ha voluto leggere all'esperto di moda una domanda su Barbara d'Urso. A porla è stato un ragazzo, probabilmente consapevole del rapporto che lo lega alla conduttrice di Canale5. La domanda, infatti, era incentrata sul pensiero di Jonathan Kashanian nei confronti di Barbara d'Urso e il ragazzo non si è certo tirato indietro nel raccontare la sua esperienza di vita con lei. " Il mio rapporto con Barbara d’Urso dura da 23 anni. Lei è una grande professionista, per me è stata come una maestra d’asilo, una mamma. Abbiamo anche fatto tante vacanze insieme ", ha confessato Kashanian. Difficile dimenticare la vacanza di Dubai di pochi mesi fa, quando i due insieme ad altri amici hanno vissuto una disavventura nel deserto. Il quad sul quale viaggiavano nel Red Sand Desert della metropoli degli Emirati Arabi si è improvvisamente guastato nel bel mezzo del deserto nelle prime ore della sera. Con la notte incombente e il buio più fitto, Barbara d'Urso e Jonathan Kashanian hanno dovuto incamminarsi per raggiungere l'autostrada e da lì aspettare che qualcuno tornasse a prenderli.