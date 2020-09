Ora spunta la verità: "Ecco perché Kate Middleton porta la borsetta in quel modo"

Myka Meier è una nota esperta di etichetta nel mondo anglosassone, autrice di alcuni volumi sul tema, ed insegnante di bon ton in alcuni corsi gestiti attraverso la scuola Beaumont Etiquette da lei stessa fondata.

Di recente la donna ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano britannico The Sun incentrati sulla duchessa di Cambridge Kate Middleton. Nello specifico la Meier si è concentrata sul modo in cui la Middleton mantiene tra le mani le borse e le pochette che utilizza negli eventi ufficiali che la vedono protagonista.

L'esperta sostiene che non ci sia nulla di casuale nei gesti compiuti della duchessa. Anzitutto afferma che per Kate l'accessorio serva a distendere i nervi ed a placare la tensione. Quindi, la Meier dà anche un nome allo stile della duchessa: "Cambridge Carry". Tradotto significa "il modo di portare della Cambridge".

Per la Meier quando la Middleton tiene entrambe le mani occupate e visibili, sia seduta che in piedi, è in grado di controllare e di gestire la propria ansia, senza la preoccupazione di compiere gesti o movimenti. "Questa posa è molto utile specie se si è nervosi. Kate l'adotta ogni volta che deve parlare con qualcuno che non conosce" , afferma Myka Meier al tabloid.

La donna nota che mantenere la pochette solo con una mano porta a irrigidire il braccio, rendendo così più teso tutto il corpo con la conseguenza di un maggiore carico di tensione nervosa. La regina Elisabetta II invece è una vera maestra, infatti, quando entra in una sala e deve secondo il cerimoniale stringere diverse mani, fa immediatamente passare la borsetta nella mano sinistra lasciando libera la destra evitando così di essere impacciata nei gesti.

In conclusione la Meier offre alle lettrici un prezioso consiglio: è meglio evitare di mettere la propria pochette sotto l'ascella, poiché sarebbe un gesto poco regale.