Kim Kardashian, frecciatine a Taylor Swift

Frecciatina social da Kim Kardashian a Taylor Swift.

Come riporta il DailyMail, un account fan della famiglia Kardashian-West ha twittato delle perplessità in relazione alla querelle tra Kanye West e Swift, che ormai da anni tiene banco sulle cronache. In questi giorni è emerso infatti un video in cui si accerterebbe l'onestà della cantante, in merito alla produzione del brano “Famous” di West. Almeno è quello che sostengono i fan della popstar. Per comprendere appieno, è infatti necessario fare un passo indietro.

West e Swift hanno avuto un rapporto d'amicizia altalenante - con l'eccezione di qualche sporadica discussione. Nel 2015 Kanye ha scritto un brano, nel cui video si vede una riproduzione di Taylor Swift nuda, come pure di altre celebrità, tra cui lo stesso Kanye con la moglie Kim Kardashian, l’attuale presidente Usa Donald Trump, l’ex presidente George Bush, l’attore Bill Cosby, la cantante Rihanna e altri. Nel testo si legge un atto d’accusa di Kanye nei confronti di Taylor, appellata con una parolaccia: in base al brano, Swift dovrebbe il suo successo al rapper.

La popstar ha invece sempre affermato di non aver mai appreso in anticipo il testo della canzone, né che sarebbe stata utilizzata una parolaccia nei suoi confronti. È invece emerso un video in cui Kanye sembra parlare al telefono con l’ex amica e collega, spiegando che avrebbe contenuto un rigo controverso - molto apprezzato da Kim, tra l’altro - con una parolaccia.

A questo punto, i social si sono divisi. Da un lato i fan di Swift reclamano che il loro mito abbia sempre detto la verità, dall’altro i fan dei Kardashian West proclamano che questo video in realtà non dica nulla di nuovo.

The video showed nothing new. We all knew that. I’m so confused right now pic.twitter.com/NO0b92Qvpo — kim (@kimkwestlegion) March 21, 2020

E Kardashian - da qui la frecciatina - ha lasciato un like proprio a un fan che ha scritto su Twitter: “ Il video non ha mostrato nulla di nuovo. Sapevamo tutto. Sono confuso ”. In altre parole, i fan di Kanye e Kim non riescono a comprendere il clamore suscitato per queste presunte nuove rivelazioni di Swift ai propri fan.

Insomma, la vicenda continua - fin dal 2015 - tra due opposte fazioni di ammiratori, almeno fino alla prossima canzone.

