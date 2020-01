Kim Kardashian mostra le doti canore della figlia

Kim Kardashian riscalda il cuore degli utenti Instagram con un video delizioso della figlia Chicago.

La star dei reality, come riporta il Mirror, ha pubblicato due clip in cui si vede la sua terzogenita in primo piano, mentre canta una canzoncina in cui si ripete all’infinito: “ Gesù, ti amo ”. “ Le canzoni preferite di Chi ”, ha scritto mamma Kim nella didascalia del video. I follower sono impazziti per la tenerissima bimba, che cantava sorridendo, e hanno scritto dei commenti in cui si evidenziavano le forti somiglianze con la madre. Kim e le sue sorelle hanno sempre affermato che Chicago è la sua copia carbone da bambina.

È probabile che Chicago abbia appreso la canzone durante la funzione domenicale. La famiglia Kardashian West è infatti solita riunirsi ogni domenica per prendere parte alla messa - è stato riportato che Kanye West sia molto religioso e stia cercando di impartire ai figli un’educazione decisamente spirituale, lontana dalle tentazioni della modernità.

Kanye e Kim hanno quattro figli: North che è la primogenita e ha 6 anni, Saint di 4 anni, Chicago che ha appena compiuto 2 anni e Psalm che ha 8 mesi. Chicago e Psalm sono nati da un ovulo fecondato e congelato dei genitori, che è stato impiantato poi in una madre surrogata. I coniugi Kardashian West vi sono ricorsi perché, nel corso della seconda gravidanza, Kim ha sofferto di placenta accreta, un disturbo che può mettere in pericolo la vita della madre e del nascituro. Di recente, Kim Kardashian ha affermato che vorrebbe altri figli, tuttavia vuole occuparsi al meglio di quelli che ha, tenendo presente che è molto occupata con la sua carriera di imprenditrice nei campi della cosmetica e della lingerie contenitiva oltre che alle prese con gli studi di legge - per ripercorrere le orme del padre, il famoso avvocato di O.J. Simpson Robert Kardashian.

Questo mese Chicago ha compiuto 2 anni e i genitori le hanno organizzato una festicciola all’ora del tè a tema Disney. Tutti si sono travestiti con i costumi dei propri personaggi preferiti - Chicago era vestita da Minnie per esempio. Presenti tutti i cuginetti, figli delle sorelle di Kim, in particolare Stormi Webster, la figlia di Kylie Jenner, e True Thompson, figlia di Khloe Kardashian, che hanno più o meno la stessa età della piccola Chicago.

