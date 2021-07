Kim Kardashian a Roma. Ma gli italiani non le perdonano la gaffe

Kim Kardashian è sbarcata a Roma. La diva americana sta trascorrendo alcuni giorni di relax nella Capitale, tutto documentato attraverso i social network. L'ultima foto pubblicata su Instagram dall'influencer di origini armene, però, ha suscitato scalpore per come la Kardashian ha ribattezzato la scalinata di Trinità dei Monti, definendola "the Spanish Steps". E i fan italiani si sono scatenati.

L'arrivo di Kim Kardashian a Roma non è passato inosservato. La star americana si è comportata da vera turista e ha visitato i luoghi simbolo della capitale: dal Colosseo alla fontana di Trevi, dai Musei Vaticani a Piazza di Spagna. Documentando ogni spostamento con foto e video condivisi sulla sua pagina Instagram, persino una cena a base di spaghetti cacio e pepe. Una foto su tutte, però, ha scatenato la reazione dei suoi follower italiani. Uno scatto in cui la Kardashian si è mostrata sulla scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna. " Night out on the Spanish Steps ", ha scritto l'ex moglie di Kanye West - fresca di divorzio - mostrandosi nel luogo simbolo tra i più famosi della Capitale.

Una traduzione che ricorre spesso sui siti stranieri, soprattutto in lingua inglese, ma che è una vera e propria storpiatura. Un po' come se noi italiani ribattezzassimo Times Square, la piazza dei tempi. E infatti ai seguaci italiani quello " Spanish Steps " - "gradini spagnoli" - non è proprio piaciuto e i commenti ironici si sono sprecati: " Questa non sa neanche dove sta e se sta a Roma!!!", "Spanish Steps ahahahhahahaahh", "No. Roma, Piazza di Spagna (no Spanish Steps) ".