Lady Aurier manda in tilt i follower

Serge Aurier è un difensore 27enne capitano della nazionale ivoriana e attualmente in forza al Tottenham. Il giocatore è diventato uno dei punti fermi degli Spurs con l'arrivo di José Mourinho che gli ha di fatto consegnato le chiavi della fascia destra. Fino a questo momento Serge Aurier ha segnato due gol in stagione ma ha anche sfornato un discreto numero di assist con l'ex allenatore dell'Inter che gli ha voluto dare piena fiducia.

Aurier è cresciuto calcisticamente in Francia e nel 2006, all'età di 14 anni passa tra le fila del Lens con cui fa il suo esordio in prima squadra in Ligue 1 nel 2009-2010. Dopo due anni in prima prima divisione francese chiude con 35 presenze complessive con il Lens che retrocede in Ligue 2 nel 201. Serge gioca solo mezza stagione però in serie B transalpina e passa al Tolosa, ancora in Ligue 1, nel gennaio del 2012.

Con la sua nuova squadra si mette in mostra, gioca 80 partite complessive e segna otto reti attirando le attenzioni del club più prestigioso di Francia: il Psg che lo acquista in prestito con diritto di riscatto. Aurier però fatica ad ingranare e in tre stagioni non è un titolare inamovibile. Colleziona 81 gettoni e cinque reti e nell'estate del 2017 passa proprio agli Spurs che sborsano la bellezza di 23 milioni di sterline per portarlo a Londra.

In tre anni con il Tottenham mette insieme 77 partite e sei reti ma come detto con l'avvento di Mourinho la sua esperienza con la maglia degli Spurs ha assunto un'altra prospettiva. Inoltre con la nazionale della Costa d'Avorio ha vinto una coppa d'Africa nel 2015 e ha già messo insieme 62 presenze nonostante abbia solo 27 anni. Le cose in campo vanno dunque per il verso giusto così come nella vita privata dato che è da poco diventato papà di una bambina dalla compagna Hencha Voigt.

Qualche tempo fa Aurier fu arrestato dopo una lite con la sua compagna che di professione fa la modella di fitness ed è più grande di lui di cinqe anni essendo nata nel 1987. Hencha è divenuta famosa dopo aver partecipato allo show americano Wags Miami che ne ha fatto schizzare alle stelle la notorietà con oltre 460.000 follower al suo attivo su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che ne mettono in risalto un fisico mozzafiato.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?