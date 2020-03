Leonardo Greco sta meglio, dopo aver contratto il coronavirus: "Sono senza ossigeno"

La pandemia di Coronavirus, che ha colpito il Bel Paese e continua a registrare aumenti di vittime e contagiati, ha stravolto radicalmente la vita di un ex volto di Uomini e donne. Parliamo di Leonardo Greco. L'ex protagonista del dating-show di Maria De Filippi -divenuto tronista nel 2014- aveva accusato un generale malessere nella giornata di sabato 29 febbraio a cui era poi seguita l'insorgenza di sintomi specifici, quali tosse secca e febbre alta. E, per una scelta maturata di comune accordo con la fidanzata Cinzia, qualche giorno fa i due avevano deciso di rivolgersi al medico di base per poi chiamare il numero 112. Risultato positivo al terzo tampone sul Covid-19 effettuato, Greco era stato ricoverato nel reparto terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano, per via dell'infezione contratta. Ma sul suo conto, ora emergono delle buone notizie, che ha voluto riportare il diretto interessato attraverso un nuovo post condiviso con il web sul suo profilo ufficiale Instagram.

"Buongiorno, mi avete dimostrato da subito tantissimo affetto -si legge nella descrizione della sua nuova foto pubblicata in rete, che lo immortala sorridente-, ve lo voglio ripagare con il mio sorriso, perché è il mio secondo giorno senza ossigeno e non ho più febbre". E a conclusione del suo nuovo messaggio social, l'ex tronista -che non ha più bisogno dell'ausilio del respiratore- non ha lesinato commenti sul suo ricovero: "Il percorso è ancora lungo, sto facendo una terapia che mi dà malessere e nausea... però dopo 13 giorni inizio a vedere un filo di luce... Un pensiero a voi e ai vostri cari. Grazie. Leonardo".

Il web augura una pronta guarigione a Leonardo Greco

Com'era prevedibile che accadesse, sotto il nuovo post di Leonardo Greco sono giunti molteplici commenti del web. Tra cui si legge, il messaggio d'amore scritto per l'ex tronista dalla sua fidanzata, Cinzia Meroni: "Dai che presto torni a casa, amore mio... Tra le tue cose, nel tuo nido e con le cure amorevoli della tua infermiera personale recupererai al 100%, ti preparerò tante cosine buone e succolenti". Poi, emergono i commenti di altri utenti, sempre destinati a Greco: "Il mio papà lo hanno intubato stanotte"; "Questa è la più bella notizia che potessimo leggere! Grazie per la tua testimonianza così importante in questo momento. A presto"; "Grande Leo! Ti voglio in forma in meno di un mese"; "Grande, sei la nostra speranza. Forza Leo!".