L'ex marito di Britney Spears accusato di stalking e percosse dopo il blitz alle nozze

Rimane in carcere Jason Allen Alexander, l'ex giocatore di football con il quale Britney Spears è stata sposata per 55 ore nel 2004. Il tribunale ha fissato la cauzione a 100mila dollari e ha emesso un ordine restrittivo, che obbliga il 40enne a rimanere a almeno 100 iarde (91 metri) dalla popstar per i prossimi tre anni.

Jason Allen Alexander è stato accusato di stalking, vandalismo e percosse dopo l'incursione fatta nella villa di Los Angeles di proprietà di Britney Spears, dove si stavano celebrando le nozze tra la cantante e il modello Sam Asghari. " È riuscito a trovare il modo per entrare nella proprietà ma si è trovato di fronte gli uomini della sicurezza - ha raccontato un portavoce della polizia della contea di Ventura - si è verificato un alterco con gli agenti di sicurezza e per questo gli sono state contestate le percosse. Durante l'alterco si è rotto un oggetto e quindi entra in gioco il vandalismo. Ed essendo entrato in una proprietà privata, c'è anche la violazione di domicilio ".

L'ex marito di Britney Spears aveva ripreso l'irruzione con il suo cellulare in una diretta streaming sui social network, mostrandosi all'interno della villa e affermando di avere programmato l'azione per " rovinare il matrimonio " della sua ex. Non sarebbe stata la prima volta, però, che Alexander ha cercato un contatto con la Spears - alla quale si era legato nel 2004 con un matrimonio lampo celebrato a Las Vegas e annullato tre giorni dopo - ma il suo blitz questa volta gli è costato il carcere.

Come riporta la stampa americana, dopo l'intervento della sicurezza, Alexander è stato prelevato dalla polizia delle contea di Ventura e condotto nella prigione locale. L'udienza d'emergenza ha fissato la quota cauzionale a 100mila dollari e il giudice ha imposto all'uomo di rimanere lontano dall'ex moglie per il prossimi tre anni. A aggravare la posizione di Alexander sarebbe stato il coltello, che portava con sé durante l'incursione in casa della Spears. L'ex della cantante è anche accusato di furto, un episodio che risale a qualche anno fa, ma che ora è tornato sul banco dei giudici.