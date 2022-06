"Le rovino il matrimonio". L'ex di Britney Spears fa irruzione durante il rito

Il matrimonio da favola di Britney Spears con il modello Sam Asghari si è trasformato in un incubo. Senza annunci plateali la popstar ha deciso di celebrare le nozze nella sua villa di Los Angeles giovedì 9 giugno, ma a rovinarle la festa ci ha pensato l'ex marito Jason Allen Alexander, con il quale era stata sposata poco meno di 55 ore nel 2004.

Il 40enne, ex giocatore di football americano, ha fatto irruzione nella casa di proprietà della cantante dove erano in corso le nozze, documentando l'azione con una diretta su Instagram. Secondo quando riportato dal sito americano TMZ, l'ex marito di Britney Spears, Jason Alexander, avrebbe provato a passare i controlli del personale di sicurezza all'ingresso, sostenendo di essere stato invitato dall'ex moglie. Come sia entrato non è chiaro, ma una volta varcato il cancello Alexandar ha iniziato a correre verso la sala del ricevimento, dove erano attesi gli ospiti tra i quali Madonna, Selena Gomez e Drew Barrymor.

Riprendendo tutto con il suo smartphone, avrebbe gridato: " Voglio rovinarle il matrimonio. Lei è la mia prima moglie, l'unica moglie ". La sicurezza è subito intervenuta e Alexander è stato arrestato dalla polizia della contea di Ventura con l'accusa di violazione di domicilio, vandalismo e aggressione aggravata dopo aver tentato di rovinare il matrimonio della popstar. La cauzione è stata fissata a 23mila dollari, ma anche se l'uomo uscirà di prigione, i legali della Spears sono pronti a tenere lontano l'uomo dalla star. "S to lavorando personalmente con il dipartimento dello sceriffo per garantire che il signor Alexander sia perseguito in modo aggressivo nella misura massima consentita dalla legge", ha dichiarato a Tmz l'avvocato Mathew Rosengart, che ha proseguito parlando della sua assistita, "fortemente provata dalla situazione. Ma serena perché tutto si è risolto al meglio" . Al matrimonio, celebratosi nella villa di Los Angeles, erano presenti molti divi e anche Donatella Versace che, secondo i rumor, avrebbe vestito la sposa con un abito sexy.

| Britney è "scossa da quello che è successo con Jason ma non vuole lasciare che questo la abbatta" nel suo grande giorno, aggiungendo che "per fortuna tutti sono al sicuro". pic.twitter.com/LWpPlmirLW — Britney Spears News Italia (@BSNewsItalia) June 10, 2022