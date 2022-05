"All'inizio della gravidanza...". Il dramma di Britney Spears

Solo un mese fa Britney Spears aveva annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio. Una gravidanza che purtroppo si è interrotta prima del previsto. A svelarlo è stata la popstar attraverso il suo account Instagram con un post carico di dolore: " È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di avere perso il nostro bambino all'inizio della gravidanza ".

Britney Spears ha scelto ancora una volta i social network per condividere con i suoi oltre 41 milioni di fan uno dei momenti più delicati della sua vita. Durante la battaglia legale contro il padre per liberarsi dalla tutela, che l'aveva legata a lui per anni, la cantante americana aveva detto di volere un figlio dall'attuale compagno, il modello e personal trainer Sam Asghari. In quell'occasione la Spears aveva accusato il padre di impedirle di realizzare il suo sogno. Ma dopo la vittoria in tribunale, libera di poter amministrare i suoi beni e la sua vita, lei e il fidanzato avevano coronato il loro sogno.

Durante un viaggio a Maui alle Hawaii, Britney aveva scoperto di essere incinta e lo aveva annunciato con entusiasmo su Instagram con un post datato 11 aprile. " Mio marito diceva: 'Sei incinta di cibo, sciocchina'. Così ho fatto un test di gravidanza e ...avrò un bambino ", aveva scritto la cantante, che ha già due figli avuti dall'ex marito, Kevin Federline. La gioia di poter diventare genitori, però, si è infranta prima del tempo. La popstar ha infatti perso il figlio prima del tempo e ancora una volta ha scelto di condividerlo sul web con un nuovo post: " Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare fino a quando non fosse passato più tempo, tuttavia eravamo così entusiasti di condividere questa splendida notizia ".