Loredana Errore torna sulle scene: "Ho rischiato la paralisi"

Questo venerdì, in data 6 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata di Vieni da me, format condotto da Caterina Balivo su Rai 1. E l'appuntamento tv in questione ha visto l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Loredana Errore, presentarsi in qualità di ospite in studio per rilasciare un'inedita intervista. Nel suo intervento, la storica "rivale" di Emma Marrone ed ex concorrente ad Amici 9 (edizione trasmessa nel 2010, ndr) si è raccontata a ruota libera su vita privata e carriera e ha rivelato dei retroscena inediti. Classificatasi seconda ad Amici, ha voluto parlare pubblicamente in tv del tragico incidente stradale subito nel 2013, che avrebbe potuto segnare la sua vita in negativo e le ha fatto correre il rischio di restare paralizzata dal collo in giù.

"​Mi sento che ho avuto un imprevisto e che devo continuare senza ricordi dolorosi. Viva la vita -ha così esordito, per poi lasciarsi andare al racconto del doloroso ricordo del suo incidente-. Era il 4 settembre del 2013, io guidavo con la mia macchia, c'era una pioggia battente e non ho potuto evitare una curva con un'altra macchina che sopraggiungeva. Non ho fatto il miracolo di fermare la macchina. Che si è ribaltata. E non ho più sentito il mio corpo". Stava tornando di notte a casa da un suo concerto tenuto ad Agrigento. E in ospedale, i medici non le garantivano che sarebbe potuta tornare a muoversi come prima, alla luce del fatto solo il 5% del suo corpo poteva muoversi inizialmente, ovvero il collo, e il resto del suo corpo era paralizzato.

"Non c'era nessuna possibilità - ha proseguito - e la situazione era irreversibile. Ho rischiato di rimanere paralizzata, ma questo mi ha permesso di avere un'altra bella parte. Ti aggrappi a qualcosa e nel frattempo avevo un contratto con la casa discografica...". "Io oggi sono qui da te, sto ricominciando la mia carriera - ha, inoltre, fatto sapere alla Balivo, senza nascondere di aver perso un contratto discografico per via dell'incidente subito-, uscirà il mio album (a giugno) e avrò una luce diversa per testimoniare che la vita è bella. La vita non è solo un dare e avere, un salire e scendere... ". Non è stato affatto facile per lei dover superare anche la perdita del suo contratto, ciò nonostante non si è mai persa d'animo: "Mi è capitato di scoraggiarmi, ho avuto paura di non camminare. Ora sono felice così, non c’è nulla che mi manchi".