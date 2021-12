"Hanno fatto un incantesimo a Icardi. Così ha tradito Wanda Nara": la folle teoria

Chi pensa che il tradimento di Mauro Icardi sia roba vecchia dovrà ricredersi. L'ultima indiscrezione che arriva direttamente dall'Argentina parla del calciatore del Psg vittima di una fattura d’amore.

Sebbene in Sudamerica non sia così strano parlare di riti e incantesimi, l'ultima teoria che vede protagonista Mauro Icardi ha dell'incredibile. Secondo i media locali, infatti, alla base del tradimento subito da Wanda Nara ci sarebbe un incantesimo d'amore fatto al calciatore da Eugenia Suarez, detta La China. Come riporta Diario Show, all'origine dello scambio di messaggi piccanti, foto e video hot tra Maurito e La Chiana ci sarebbe un rituale compiuto proprio dall'attrice per legare a sé l'attaccante argentino. Un aiutino, insomma, per farlo capitolare che però non sarebbe andato proprio a buon fine.

A svelarlo è stato Mariano de la Canal, noto influencer argentino, che attraverso i suoi canali social ha rivelato quale rituale magico avrebbe compiuto La China per soggiogare Maurito: l'agua de tanga. Una vera e propria pozione d'amore realizzata con indumenti intimi dell'attrice e che Icardi avrebbe bevuto per poi cadere ammaliato dalla 28enne. " Abbiamo fatto un amarre su ordine da La China a Mauro - ha scritto su Instagram De la Canal - L'idea è di far riposare il tanga in una ciotola con acqua e poi metti quel liquido in un infuso. La persona che sta cercando di sedurre deve berlo. In questo modo la vittima verrebbe 'stregata' dal proprietario dell'intimo femminile ". Per gli argentini il rituale avrebbe fatto perdere la testa a Icardi tanto da indurlo a tradire Wanda, anche se - pare - un contatto fisico tra i due non ci sarebbe mai stato.

Oltreoceano non hanno dubbi, ma le domande sorgono spontanee. Quando Mauro Icardi avrebbe bevuto la pozione? Mariano de la Canal non lo ha rivelato. Subito dopo lo scoppio della bomba mediatica sul tradimento del calciatore con l'attrice, i dettagli si sono moltiplicati. Inizialmente sembrava che tra i due ci fosse stato solo uno scambio di messaggi piccanti comprese foto e video hot. Poi spuntò la bomba sull'incontro avvenuto in un hotel di Parigi, dove però La China e il marito di Wanda Nara non avrebbero consumato il tradimento. Ora la teoria della fattura d'amore offre nuovi spunti al gossip, anche se per la stampa argentina la storia sarebbe più che credibile.