"Aveva un atteggiamento malizioso con Wanda Nara": giallo sull'assenza di Icardi

L'assenza di Mauro Icardi e Wanda Nara alla festa per il settimo Pallone d'Oro conquistato da Lionel Messi non è passata inosservata. La coppia è stata la grande assente del galà organizzato a Parigi dal calciatore argentino e il motivo è stato svelato dalla stampa argentina: problemi personali con altri invitati.

Wanda e Maurito sono tornati a far parlare di loro, ma questa volta la crisi matrimoniale non c'entra. La coppia è al centro del gossip per la mancata partecipazione alla festa organizzata in onore di Leo Messi, che ha ricevuto l'ennesimo Pallone d'Oro. Al cospetto dell'argentino c'erano tutti i compagni di squadra del Paris Saint-Germain e molti calciatori della nazionale argentina, che insieme a mogli e compagne, si sono uniti ai festeggiamenti. Mauro Icardi e Wanda Nara però non si sono presentati.

Non è chiaro se la coppia sia stata invitata e abbia declinato o se non sia stata proprio inserita nell'elenco degli invitati. Ma dall'argentina sono emerse le prime indiscrezioni sul loro forfait. Secondo quanto riferito dalla giornalista Pia Show a Lam: " Due giocatori hanno organizzato questo. Uno è Angel Di María e l'altro è Leandro Paredes e Paredes ha un problema personale con Wanda Nara ".

Per i media sudamericani Di Maria - grande amico di Maxi Lopez - non avrebbe mai visto di buon occhio Icardi per la storia nata con Wanda proprio quando quest'ultima era sposata con Lopez. Ma questo non sarebbe l'unico motivo per il quale la coppia non era presente. "C'è un problema personale tra Paredes e Wanda, i due hanno avuto un 'cortocircuito' ", ha affermato la giornalista argentina a Lam, senza specificare cosa sia successo tra loro. In realtà qualcosa è successo, perché i tre calciatori argentini (e le rispettive compagne) sembravano andare d'amore e d'accordo fino a un anno fa.