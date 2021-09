L'annus horribilis della regina Elisabetta: un altro lutto a corte

L’annus horribilis della regina Elisabetta continua, il destino le ha inferto un nuovo colpo. Non bastavano gli scandali sollevati da Harry e Meghan, la morte del principe Filippo, il tracollo del duca di York. Sua Maestà è sempre più sola. Il suo mondo sta andando in pezzi, il passato che ha conosciuto non c’è quasi più. A lasciarla per sempre, stavolta, è uno degli amici più fidati, Sir Timothy Colman.

La regina Elisabetta piange un’altra perdita

Sir Timothy Colman, 91 anni, è morto lo scorso 9 settembre nella sua casa di Bixley Manor, non lontano da Norwich. È stato un membro della Royal Navy fino al 1953, quando si congedò con il grado di sottotenente. Il suolegame con la royal family si deve a un prestigioso matrimonio. Infatti nel 1948 Colman incontrò Mary, cugina della sovrana, durante una licenza. La ragazza era figlia di Michael Bowes-Lyon, fratello della Regina Madre. Timothy e Mary si sposarono nel 1951 ed ebbero cinque figli. Alla cerimonia nuziale erano presenti sia la Regina che sua sorella, la principessa Margaret. Un onore riservato a poche persone nella cerchia reale.

Colman divenne Lord Luogotenente e rappresentante della sovrana nel Norfolk dal 30 marzo 1978 al 19 settembre 2004. Un ruolo impegnativo che ha sempre svolto in maniera impeccabile e con grande lealtà nei confronti della regina Elisabetta. Vanity Fair ricorda che quando Sua Maestà gli conferì l’incarico, Timothy Colman dichiarò: “Mi sento elettrizzato, profondamente onorato ma umile nel ricevere un tale riconoscimento dalla Regina, per la quale nutro la più grande ammirazione e rispetto”.

Sentimenti ricambiati da Elisabetta II, che considerava Colman un amico, oltre che un cugino acquisito. Una di quelle persone discrete che non hanno mai tradito la monarchia. La carriera e l’immagine, come pure la devozione ai Windsor di Sir Timothy Colman stridono enormemente con quelle di alcuni membri della royal family protagonisti degli scandali più recenti. Anche per questo, forse, la regina Elisabetta si fidava completamente del suo Luogotenente.

Una vita al servizio di Sua Maestà

Sir Timothy Colman ha avuto una vita piena. Fu direttore dell’Eastern Counties Newspapers, contribuì alla fondazione dell’Università dell’East Anglia, conquistò per ben due volte il record mondiale di vela veloce nel 1972 e nel 1980, esplorò l’Antartide e le Isole Falkland. Inoltre la famiglia Colman era assidue frequentatrice di Sandringham, una delle dimore più amate della regina Elisabetta. Una piccola curiosità: fu Mary Colman, morta a 88 anni lo scorso 2 gennaio, a raccontare l’aneddoto secondo cui Giorgio VI, padre della monarca, avrebbe definito Elisabetta II il suo “orgoglio” e la principessa Margaret la sua “gioia” .

Questo particolare viene riportato in moltissime biografie che ripercorrono le vite di Sua Maestà e della sua bellissima sorella e rende bene l'idea della profondità del rapporto tra Sir Timothy Colman e la royal family. La monarca dovrà affrontare un nuovo lutto, un altro dolore con quel coraggio e quella compostezza che non le sono mai mancate e l’hanno resa uno dei sovrani più famosi di tutti i tempi.