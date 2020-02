Maria De Filippi sbotta e gela il pubblico: "Le patate? Non c'è nulla da ridere"

Nello studio di C'è posta per te si raccontano spesso storie che toccano il cuore dei telespettatori, spaccati del Paese nei quali il pubblico a casa riesce a riconoscersi e a immedesimarsi. Una di queste è andata in onda durante l'ultima puntata, con la storia della signora Flora che ha chiamato la trasmissione di Maria De Filippi per riappacificarsi con il figlio Giovanni. L'evoluzione del racconto è stata inaspettata ed è la stessa conduttrice a prendere le parti della signora Flora contro il figlio e la nuora.

Tutto inizia nel 2015, quando Giovanni e la fidanzata Luisiana vengono mandati via di casa dalla madre del ragazzo. La storia personale di Flora è molto complicata, perché la donna ha avuto sei figli prima che il marito la abbandonasse. La prima gravidanza a 17 anni, l'ultima a 27, l'intervento degli assistenti sociali che le hanno portato via i figli e tanta fatica fatta per riaverli. I trascorsi di Flora non sono facili e quando suo figlio Giovanni conosce Luisiana, lascia il lavoro e inizia a fare il parcheggiatore abusivo per potersi permettere cene fuori e uscite, la donna decide di mandarlo via di casa. La sua paura è che a causa della condotta del figlio, gli assistenti sociali potrebbero nuovamente interferire nella sua famiglia.

Passano gli anni e la signora Flora decide di chiedere scusa al figlio e alla compagna di lui, che però non si mostrano concilianti con la donna. " Quando andai a casa sua con una cassetta di patate per fare pace , lei prese la cassetta di patate e me no. Non mi vuole bene, se me ne volesse non avrebbe fatto queste cose. Sono stato molto male, prima mi mancava ma ora no ", ha detto Giovanni a Maria De Filippi, sostenuto dalla sua compagna Luisiana: " A me personalmente non interessa lei, è una persona che non conosco, che ho cancellato. Per me è invisibile, è morta 4 anni fa. All'inizio era una suocera speciale, poi ho conosciuto un mostro. " Su queste parole così dure, Maria De Filippi decide di intervenire nei confronti della coppia, rimproverandoli per i toni utilizzati: " Flora ha parlato e si è sentita dire che è un mostro. A me ha colpito come vostra madre vi abbia cresciuto, vi abbia fatto andare alle medie, è andata alla Caritas per voi, si è umiliata e mi dispiace vedere un figlio che dice che la madre è un mostro. Non ce la posso fare, mi fa pena. "