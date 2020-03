Meghan Markle testimone (involontaria) di una proposta di matrimonio

Nella giornata di oggi non si parla di altro. Meghan Markle è a Londra. Dopo la Megixt e la fuga in Canada insieme al Principe e a suo figlio, e dopo tutti i pettegolezzi che si sono susseguiti dal divorzio dalla Corona, la ex duchessa di Sussex si appresta a prendere parte a gli ultimi eventi ufficiali come membro della famiglia reale. Ancora qualche settimana e il 31 marzo sarò tutto finito. La tanta agognata libertà che la Markle e il principe (da sempre?) hanno sognato diventerà una realtà. Come è giusto che sia però, il momentaneo ritorno di Meghan a Londra ha suscitato un interesse da parte della stampa e dallo stesso popolo inglese. Tra i tanti pettegolezzi che sono trapelati sul suo look e sui sorrisi che ha elargito nella serata di ieri, ma oltre a questo Meghan è stata persino una testimone involontaria di una proposta di matrimonio.

Sì, proprio così. La Markle insieme al Principe Harry ha presenziato agli Endeavur Fund Award che si sono svolti a Londra giovedì 5 marzo presso la Mansion House. I due ex duchi sono stati gli ospiti d’onore e, con piacere, hanno ascoltato gli interventi degli ospiti presenti. L’evento premia i successi sportivi dei militari fuori servizi e il Principe Harry, in quanto ex militare, ha atteso la cerimonia con trepidazione. I due duchi però sono stati testimoni di un evento raro, unico e alquanto singolare che ha acceso su di loro ancora di più le luci della ribalta. Danny Holland, veterano gallese, premiato con il Recognising Achievement Award, a un certo punto sotto gli occhi dei fotografi, si è inginocchiato, ha preso un cofanetto dalla tasca, e ha chiesto la mano della sua fidanzata. Lauren Price, stupita e senza parole, è scoppiata a piangere e dopo si è stretta al suo Danny in un caldo abbraccio, mentre sono stati travolti dagli applausi della folla. E Meghan Markle che, fasciata nel suo splendido vestiti dai colori pastello, ha assistito anche lei alla scena, visibilmente emozionata, si è unita al coro di applausi. Il bellissimo momento è stato immortalato dai fotografi e, subito, la notizia ha fatto il giro della rete. A quanto pare a far notizia non è stato il gesto in sé, ma il fatto che i due ex duchi hanno assistito a una romantica quanto inusuale proposta di matrimonio.

A nessuno è sfuggito però un altro particolare. Poco dopo la proposta, Meghan ha posato la mano su quella di Harry e i due si sono scambiati un dolce sguardo carico di desiderio.