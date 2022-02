"Mi hanno inseguita...". Ecco cosa è successo a Emma Marrone

Emma Marrone ha conquistato il sesto posto nella classifica finale del festival di Sanremo 2022 ma quello che a lei e molti degli altri cantanti in gara sembrava interessare maggiormente era conquistare il Fantasanremo. Ecco, in questa speciale classifica Emma ha surclassato tutti gli altri, piazzandosi al primo posto. La cantante salentina ha calato l'asso nella manica durante una delle lunghe notti sanremesi, quando ormai le luci del teatro erano state spente in attesa della serata successiva.

Fantasanremo è stata una gara parallela a quella ufficiale che si è svolta sul palco del teatro Ariston, che vedeva i cantanti in gara come capitani di squadre che avevano l'obiettivo di fare più punti possibili. I giocatori, ossia il pubblico, dovevano creare la loro squadra di cantanti nella speranza che questi riuscissero a effettuare una delle azioni previste dal regolamento che facesse loro guadagnare dei bonus, facendo però attenzione ai malus. Un gioco basato (come dice il nome stesso) sul Fantacalcio e che ha visto i cantanti impegnati in prima persona nel tentativo di far guadagnare punti alle loro squadre.

Non si contano le vole in cui i cantanti hanno detto, senza un apparente motivo, le parole "papalina", "zia Mara" oppure "Fantasanremo", in cui hanno fatto i piegamenti sulle gambe o anche sulle braccia, coinvolgendo in queste gag anche Amadeus. Dai più giovani esordienti fino ai "senatori", quasi nessuno (eccetto Achille Lauro) si è sottratto al gioco. Ma come ha fatto Emma a conquistare la vetta della classifica? Con un'intuizione che le ha permesso di guadagnare 50 punti bonus, che l'hanno fatta balzare in vetta. La cantante salentina aveva probabilmente studiato attentamente il regolamento della competizione e quindi, quando ha visto alle sue spalle una macchina dei carabinieri, ha colto l'occasione per la zampata vincente. Ha registrato una storia e l'ha pubblicata sul suo profilo Instagram, per la gioia dei suoi giocatori.