"Mi sa che sono fregata...". Emma inseguita dai carabinieri

Per il secondo anno consecutivo, una cantante in gara a Sanremo vive un'avventura con le forze dell'ordine. O forse no, però è quello che Emma ha voluto far credere ai suoi follower al termine della terza serata del Festival. Lo scorso anno è stata Orietta Berti a vivere qualcosa di simile: la città di Sanremo era diventata zona rossa in occasione della kermesse canora per evitare assembramenti e la cantante era stata inseguita dai carabinieri perché viaggiava a bordo della sua auto oltre l'orario consentito dal coprifuoco. Tutto fu risolto, Orietta Berti era giustificata dai motivi di lavoro e la situazione si risolse pacificamente diventando solo un divertente aneddoto per la cantante.

Perché, invece, Emma è stata inseguita dai carabinieri? Questo non è dato saperlo. La cantante salentina non ha fornito nessuna spiegazione in proposito ma si è limitata a postare due storie sul suo profilo Instagram. In entrambe Emma si è ripresa in auto mentre, alle sue spalle, si vede una volante dei carabinieri con i lampeggianti accesi. " Raga, l'inseguimento da parte dei carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fottuta ", dice Emma sporgendosi dal finestrino.

Difficile dire se la macchina dell'Arma si trovasse lì per caso o se, invece, si trattava veramente di una sorta di inseguimento. In tanti propendono per la prima opzione, soprattutto perché poi non c'è stato nessun secondo riscontro da parte di Emma con un racconto social successivo. L'accenno al Fantasanremo, inoltre, ha avvalorato questa ipotesi, visto che quest'edizione del Festival è caratterizzata dal tentativo, spesso goffo e fuori luogo, dei cantanti di guadagnare punti al gioco del momento.