Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? "La loro favola traballa"

Si fa un gran parlare, nelle ultime ore, della presunta crisi che Michelle Hunziker starebbe vivendo con il marito Tomaso Trussardi. La coppia, sposata dal 2014 e con due bambine Sole e Celeste, starebbe attraversando un periodo difficile, che li avrebbe portati addirittura a trascorrere le festività natalizie separati.

La notizia è stata lanciata dal settimanale Diva e donna, che ha dedicato la copertina dell'ultimo numero alla coppia. " Sono in crisi? La loro favola traballa ", titola la rivista, lasciando intendere che la relazione tra Michelle e Tomaso sia al giro di boa. A fine novembre la coppia è stata vista insieme al circuito Paul Ricard, dove la conduttrice è scesa in pista per un progetto legato alle donne nel mondo dello sport. Poi la coppia è sparita dai social network e le voci sulla presunta crisi sono iniziate a circolare insistenti.

" Secondo persone molto vicine alla coppia - riporta il settimanale di gossip - pare che questa crisi sia scoppiata qualche settimana fa ". Una crisi recente, dunque, che con le festività natalizie appena trascorse li avrebbe portati ad un allontanamento, tanto che la coppia non avrebbe passato insieme neppure la vigilia di Natale.

Dicembre è stato un mese fitto di impegni professionali per la showgirl di origini svizzere, per questo in molti pensano che la distanza tra i due sia stata alimentata anche dal lavoro. Il gossip sulla crisi matrimoniale tra la Hunziker e Trussardi, però, parla anche di altro. Secondo quanto riferito dalla rivista, i due avrebbero preso le distanze anche fisicamente, vivendo lontani l'uno dall'altra. " Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivrebbero in due case distinte da fine novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive la sua quotidianità a Bergamo ", riferisce il settimanale.