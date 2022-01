“Mio marito è stato con un uomo”: bomba della moglie su Bonolis

Un'altra puntata del Grande fratello vip è stata caratterizzata dalle vicissitudini di Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Nonostante la cacciata dell'attore dallo studio nel corso della penultima puntata, Belli si è ripresentato a Cinecittà e lì ha tenuto banco la discussione sulla sua idea di amore libero. Un'idea molto personale, da molti definita di convenienza, che ha pochi riscontri nel mondo reale. Il dibattito si è acceso e a quel punto Sonia Bruganelli, opinionista senza filtri di questa edizione, ha fatto una rivelazione su Paolo Bonolis he ha lasciato di stucco i presenti.

Le vicissitudini amorose del tro gieffino sono state ormai sviscerate in ogni loro possibile sfaccettatura. E forse anche per questo motivo, per dare un po' di brio a un argomento che ormai languiva, Sonia Bruganelli ha deciso di tirare fuori un asso dalla manica e di buttare sulla pubblica piazza un aneddoto privato della vita di suo marito, Paolo Bonolis. L'occasione è stata la rivelazione di una quarta persona nel menage sentimentale di Alex Belli, una donna che a Pomeriggio5 ha dichiarato di aver avuto una relazione a tre con Delia Duran e Alex Belli.

Pronto il commento di Sonia Bruganelli: " Io pensavo di essere avanti anni luce, e invece sentendo tutto questo sono davvero indietro ". Le parole di Sonia Bruganelli hanno acceso la curiosità di Alfonso Signorini, che ha voluto approfondire il discorso con la sua opinionista. La moglie di Paolo Bonolis non si è tirata indietro e ha ribattuto con naturalezza: " Io non sono mai stata con una donna, mio marito sì con un altro uomo ".

A quel punto il mormorio si è alzato nello studio del Grande fratello vip, dove il conduttore ha provato a entrare maggiormente nello specifico di quella rivelazione, ma senza successo. A richiesta di conferma, Sonia Bruganelli si è limitata a ribadire quanto già detto ma senza aggiungere altro, tanto che ora sui social sono in molti a chiedersi se quella dell'opinionista sia stata una semplice sparata, fatta con la voglia di far parlare di sé, o se invece ci sia del vero. Dubbio che difficilmente verrà svelato.