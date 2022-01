"Autori, portatelo fuori": così Signorini caccia Belli dallo studio

La telenovela del Grande fratello vip è giunta al termine? Impossibile dirlo. Quel che è certo è che Alfonso Signorini, al culmine di una discussione con Alex Belli, ha cacciato l'ex attore di Centovetrine dallo studio. Tutto nasce da una serie di confronti avuti da Belli con i suoi ex coinquilini della Casa. L'argomento è sempre lo stesso, il suo rapporto con Delia Duran e con Soleil Sorge.

L'attore, anche davanti alle pressioni dei suoi ex coinquilini per avere chiarezza nella sua selva di parole e di comportamenti ambigui, ha insistito sul concetto di amore libero, ma Alfonso Signorini voleva a tutti i costi dirimere la matassa: " Ma cosa significa questo amore libero? Poter andare a letto con altre donne? ".

Ma ancora una volta le risposte di Belli, che ha cercato di divagare, sono state ambigue: " Avere la possibilità di poter vivere un’amicizia, anche se io e Sole abbiamo perso la bussola e per questo a Delia ho chiesto scusa. Non significa andare a letto con altre donne. E non è quello che ho fatto con Soleil ". A un certo punto, però, Belli ha attaccato Delia Duran, accusandola di aver rivelato dettagli su quanto avvenuto in realtà sotto le coperte con Soleil: " Devi stare attenta a quello che dici. Certe cose devono restare private. Hai fatto una caduta di stile ".

Quindi Soleil è intervenuta confermando le parole di Delia, ha dichiarato che Belli ha detto di amarla e l'attore non ha potuto fare altro che confermare quanto detto dalla Sorge, ammettendo di essere innamorato. La moglie di Belli ha iniziato a piangere, ha fatto cenno al biglietto lasciato da suo marito all'interno della Casa e ha detto che vorrebbe fare chiarezza con Belli, nonostante quanto appena sentito. A quel punto le opinioniste insorgono davanti alla scena surreale alla quale hanno appena assistito. Soleil Sorge ha provato a mettere Delia Duran e Alex Belli davanti al fatto compiuto di dover fare una scelta vista la piega presa dalla questione, sottolineando che " loro hanno un amore strano e io non voglio entrarci in queste cose. Lui mi ha detto d'amarmi sotto le coperte e io non lo avevo mai detto ".

Delia è sempre piò confusa e smarrita in quella situazione e continua a non cogliere la questione: " L'amore è cieco, però perchè non mi hai detto che la amavi Alex? ". Belli ha proseguito facendo leva sulla fragilità emotiva di quel momento della Duran, invitandola con veemenza a non dar peso a quanto detto poco prima da Soleil. Delia cerca di trovare una sponda nelle parole di Alex e di avere smentite su quanto detto da Soleil ma a quel punto Signorini ha allontanato Belli: " Lavorare con te stasera è impossibile. Vattene dallo studio Alex. Non è rispettoso il tuo comportamento verso le persone che lavorano al programma ".

Alex Belli ha provato a replicare, accusando la struttura di voler mistificare la realtà: " Se cercate di farmi dire un'altra cosa che non è la verità... ". Ma il conduttore è apparso irremovibile davanti a quanto accaduto e le parole di Belli non hanno fatto altro che accrescere il suo nervosismo nei confronti dell'attore: " Autori per favore lo buttate fuori, io non posso lavorare così siamo in diretta mi rifiuto di lavorare così per favore vai fuori. Vattene fuori. Vai a fare l'imbonitore da un'altra parte ". E a quel punto Belli non può che uscire dallo studio.