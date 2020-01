Naike Rivelli in tutina adamitica al bar

Naike Rivelli ha pubblicato su Instagram un video in cui fa yoga in un bar.

La clip ritrae la figlia d’arte con addosso una tutina rosa carne - sembra apparentemente che l’artista sia nuda, ma a uno sguardo più approfondito si nota che è una tutina dello stesso colore della sua pelle. La clip è molto divertente: delle persone chiamano Naike per dirle che il caffè e pronto e lei, in tutta risposta, si impegna in una verticale. “ Buongiorno e buon caffè ”, scrive nella didascalia del video.

La figlia di Ornella Muti è celebre, tra le sue tante attività, per la sua passione per lo yoga. Ci sono numerosi aggiornamenti sui suoi canali social in cui diffonde l’amore e la cultura per questa disciplina spirituale. In un altro video, in cui si mostra mentre fa yoga nuda sul bordo della vasca idromassaggio, Naike riporta le parole di Yogi Bhaja: “ Il Kundalini yoga è lo sviluppo dell’essere. È il potenziale della creatività dell’infinito nel finito. È lo spalancarsi delle possibilità, e la felicità ultima nella vita. È umano e sovrumano. È intelligenza. È grazia. È compassione estrema. È la verità classica che penetra ogni sfaccettatura della vita. È una tecnologia scientifica che può essere appresa e insegnata. Il Kundalini yoga viene insegnato non è un intrattenimento temporaneo per apparire diversi o sentirsi diversi. Parliamo del sistema nervoso centrale, che si estende oltre le possibilità del cervello per immaginare l’infinito nella sua totalità. Ed è attraverso un processo graduale che si lavora per fare questa esperienza. È una tecnologia scientifica per la felicità ”.

In un altro scatto su Instagram la modella spiega anche la funzione sexy che può avere questa disciplina. A testa in giù in canotta e slip, ricoperta di lucine natalizie, Naike scrive ancora: “ Volevo scrivere qualcosa di profondo... di impatto… qualcosa che... non posso scrivere perché il mio compagno ha voglia di... fare altro… quindi… buonanotte e.... tanto amore. Ps: lo yoga rende il sesso di coppia molto più interessante ”.

Le fotografie pubblicate sul social ritraggono Naike in posizioni yoga molto acrobatiche - e talvolta anche rischiose, dato che vengono praticate su balconi e finestre. La donna però sembra padroneggiare completamente la disciplina, che è anche una passione comune della madre attrice.