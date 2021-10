"Da zerbino a scendiletto è un attimo". E Nicola dorme a terra

Nicola Pisu ha dormito sdraiato per terra, tenendo la mano a Miriana Trevisan. Il gesto di per sé ha diviso il pubblico tra chi ha fatto una risata e chi invece lo ha trovato estremamente romantico. Ma a tenere banco in queste ore è il commento, a quanto accaduto nella notte, fatto dalla Trevisan, che sembra non avere proprio gradito le particolari attenzioni del figlio di Patrizia Mirigliani.

Durante l'ultima notte trascorsa nella casa del Grande Fratello vip, Nicola Pisu si è mostrato decisamente premuroso nei confronti di Miriana Trevisan. La showgirl negli ultimi giorni non si è sentita bene e Pisu le ha riservato attenzioni particolari. Forse troppe a giudicare dalla reazione della Trevisan. Dopo averla coccolata e messa comoda tra cuscini e coperte, Nicola ha deciso di dormire accanto a Miriana. Ma non nel letto, bensì direttamente a terra sdraiandosi dalla parte di lei e tenendole saldamente la mano.

Il video di Nicola prostrato ai piedi del letto di Miriana ha infiammato il web e in molti hanno ironizzato sul suo particolare interesse per la showgirl: " Da zerbino a scendiletto è n'attimo", "Sottone proprio ". Il gesto del gieffino è stato però trovato decisamente meno ironico dalla diretta interessata, Miriana Trevisan, che dopo la notte trascorsa mano nella mano, si è sfogata con Carmen al risveglio.