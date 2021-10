Gf Vip, Alex Belli e Soleil si baciano. L'ira del web: "Un circo"

Il Kiss Freeze, il gioco che obbliga i concorrenti del Grande fratello vip a baciarsi con la persona più vicina, sta sfuggendo di mano a un paio di inquilini. Nelle ultime ore la produzione ha messo alla prova i concorrenti facendo scattare il richiamo in più occasioni e Alex Belli e Soleil ne hanno approfittato, scambiandosi un lungo bacio sulle labbra. Un contatto cercato che ha scatenato la rabbia del popolo del web, sempre più convinto che i due siano a caccia di popolarità.

Due le occasioni in cui Alex e Soleil Stasi si sono baciati sulla bocca, lasciandosi trasportare dalle emozioni. Durante la colazione, mentre tutti gli inquilini erano riuniti attorno al tavolo della sala da pranzo, e in bagno dove la Stasi è saltata letteralmente addosso all'attore. Ma se nel primo caso l'imbarazzo ha tradito i due, nel secondo il trasporto è apparso più che evidente. Soprattutto perché a scegliere come baciarsi sono i concorrenti stessi. La bocca è solo una delle opzioni, preferita a quanto pare da Alex e Soleil.

Sui social network la coppia è stata travolta da critiche più o meno marcate, ma tutte sulla stessa linea: " Altro che gioco, non vedevano l'ora", "Cosa non si fa per la visibilità", "Si vede che non aspettavano altro, soprattutto lui", "Ci marciano sopra questa cosa" . Secondo gli spettatori Soleil e Alex avrebbero cavalcato l'onda del Kiss Freeze per abbandonarsi al feeling sempre più crescente tra loro e conquistare la scena. Da giorni l'attore e l'influencer si cercano, anche fisicamente, scherzano e trascorrono molto tempo da soli, anche di notte, alimentando di fatto i rumor su un possibile interesse tra la loro.