"Non le sembra irrispettoso pubblicare queste foto?". Nel mirino il Natale social di Sonia Bruganelli

Quello appena passato è stato un Natale diverso dal solito. Senza i grandi festeggiamenti, i baci e gli abbracci, è rimasto solo il calore dei parenti più ristretti, riuniti attorno a un tavolo (massimo sei) per la vigilia e il pranzo di Natale. E non solo la gente comune si adattata alle regole imposte dal governo per contenere il dilagare del virus, anche i "vipponi" hanno cercato di dare il buon esempio dato che sono sempre sotto l’occhio indagare dei fan. Tra questi c’è anche Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice di successo è rimasta a casa, con la sua famiglia, trascorrendo una festività sobria, senza nessun viaggio in mete esotiche come tutti si sarebbero aspettati. Ma i fan non hanno di certo apprezzato alcune foto che la Bruganelli ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram appena 24 ore fa.

Nel corso della giornata di venerdì 25 dicembre, Lady Bonolis ha pubblicato foto e video del suo pranzo di Natale. Lei, che è una donna sempre attenta al dettaglio, ha decorato la tavola con lustrini, tovaglioli rossi e a tema, calici di gran lusso e candele profumate. Così ha augurato il "Buon Natale" ai suoi fedelissimi seguaci, ma ad alcuni di questi, non è andato proprio giù il modo in cui Sonia Bruganelli ha celebrato il santo Natale. "Siamo alle solite", si legge tra i commenti. A quanto pare i follower, di nuovo, si scagliano contro la moglie di Bonolis perché non riescono a digerire il suo stile di vita.

"Veramente di classe, ma non le sembra un po’ eccessivo tutto questo?", si domanda uno dei suoi fan. "Secondo me è irrispettoso pubblicare queste foto. Ci sono cose molto costose su quella tavola e in un periodo in cui il popolino non arriva a fine mese, be’, per me sono fuori luogo", aggiunge l’utente indignato. "Ancora non hai capito che non devi mettere in mostra le tue ricchezze?" scrive un altro follower. Nonostante le critiche al veleno, però, molti elogino gli addobbi di Sonia Bruganelli e si uniscono ai suoi auguri di Natali, tutti che auspicano un 2021 migliore rispetto all’anno che è appena trascorso.

Non è la prima volta che Lady Bonolis viene presa di mira dal mondo dei social. Durante il corso dell’anno, sono state tante le occasioni in cui è stata sommersa dalle critiche. Tutto è cominciato da un post per nulla lusinghiero in cui elogiava le bellezze di Roma, quanto tutta la città era ancora in regime di lockdown.