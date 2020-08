Ora la Hunziker si scusa per la foto alla Scala dei Turchi: "Non sapevo dell'interdizione per il rischio frane"

Hanno fatto molto scalpore le immagini di Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento. La showgirl svizzera e tutta la sua famiglia nella giornata di ieri si sono concessi un'escursione in barca in una delle falesie più note d'Italia. È un monumento naturale di grandissimo pregio, in lizza per entrare tra i patrimoni dell'umanità dell'Unesco, protetto da un'ordinanza di chiusura totale da parte del comune per evitare che la sua marna delicatissima continui a sgretolarsi. Inoltre, sulla Scala dei Turchi vige anche un'ordinana di sequestro da parte della Procura di Agrigento per un contenzioso tra un privato e lo Stato per la proprietà. Ignara di tutto questo, la Hunziker e tutta la sua famiglia si sono scattati bellissime foto ricordo sulla falesia.

Il fatto che in un caldo pomeriggio d'agosto fosse completamente deserta non ha fatto venir nessun dubbio a Michelle Hunziker, a sua figlia e a tutto il loro gruppo. Dopo numerose fotografie sono tornati in barca e si sono allontanati, non prima di aver condiviso con orgoglio le foto sui social. A quel punto sono cominciate le proteste degli utenti, indignati dal comportamento della showgirl svizzera e di sua figlia. Le foto sono state anche segnalate alla Capitaneria di Porto di Agrigento, che in serata ha aperto un fascicolo contro la Hunziker e chi era con lei. Le polemiche sono divampate rapidamente e proprio per il clamore mediatico destato, Aurora Ramazzotti è intervenuta con una serie di video sulle sue storie di Instagram per rivendicare l'assoluta legalità del loro gesto. " Abbiamo appena pubblicato una foto alla Scala dei Turchi io e mia madre e già impazza la polemica, non abbiamo infranto nessuna norma ", diceva la figlia della hunziker e di Eros Ramazzotti, che sempre più convinta delle sue ragioni esclamava: " Eravamo fuori dalla zona recintata, dove secondo voi noi andremmo a metterci? No. Quindi, tranquilli non abbiamo commesso nessun reato penale ". Anche sua madre, nel post pubblicato sul suo profilo, scriveva che la foto era stata scattata " fuori dall'area protetta ".