Palinsesti Mediaset tra novità e riconferme per la prossima stagione

Presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi ha illustrato le novità della prossima stagione del gruppo. Tra le conferme per il 2022/2023 c'è il Grande fratello vip, in partenza a settembre, e Maria De Filippi che continuerà a presidiare con i suoi tre programmi (Tu si que vales, C'è posta per te e Amici) il sabato sera di Canale5. Tutto confermato in casa Rete4 grazie agli ottimi risultati raggiunti. La serata è stata scandita da una carrellata di battute del duo foggiano Pio e Amedeo, dopo che le porte della serata a Cologno Monzese sono state aperte da chi sente quella come una casa, Gerry Scotti, decano dell'intrattenimento Mediaset.

Reality

Come già anticipato, la stagione dei reality sarà aperta dal Grande fratello vip già nella prima metà di settembre. In primavera è previsto il ritorno de L'isola dei famosi, per la quale Pier Silvio Berlusconi ha confermato il doppio appuntamento settimanale, al pari del Gf vip, così com'è stato anche nell'ultima stagione. La novità della prossima stagione sarà l'arrivo de La Talpa, titolo storico di Mediaset che da anni era fermo in panchina e per il quale, da più parti, si chiedeva il ritorno. Anche quest'ultimo dovrebbe partire in primavera. " La Talpa, di cui lo scorso anno avevamo parlato in termini di acquisizione del format, verrà prodotta per il prime time di Canale 5. Per i nomi dovrete aspettare la prossima primavera. Sarà prodotta dalla Fascino. Ci lavorerà, quindi, tutta la nostra squadra di Maria De Filippi e di questo siamo felici ", ha spiegato Berlusconi.

Show e varietà

Pio e Amedeo, mattatori della serata, torneranno in onda con tre puntate del loro Emigratis e anche con Felicissima sera. Previsto anche il ritorno del one-woman-show di Michelle Hunziker. Gradita conferma anche per La grande bellezza di Cesare Bocci, per il quale al momento non è stata ancora definita una collocazione. Conferma anche per il Maurizio Costanzo show in seconda serata. Novità in arrivo per Piero Chiambretti, che orfano di Tikitaka sbarcherà nel campo dei talent con il nuovo Talentissimo me: " Questo prodotto nasce dalla voglia di Piero di lavorare con i bambini. Nella prossima stagione avremo 3-4 puntate sperimentali. Ci buttiamo ". E poi tornerà l'iconico Zelig ma anche Mai dire gol, programma cult tra gli anni Novanta e Duemila.

Day time