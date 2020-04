La Pasqua delle royal family ai tempi del coronavirus

Quest’anno la Pasqua è stata una spiacevole sorpresa per tutti. I festeggiamenti abituali sono stati sostituiti dalle regole sul distanziamento sociale e dal timore per i rischi del coronavirus. Anche le royal family d’Europa si sono dovute adattare ai cambiamenti e hanno cercato di dare il buon esempio pubblicando sui social non solo avvertimenti ed esortazioni a rispettare le nuove norme, ma anche il loro modo di celebrare la Pasqua. Come spiega Elle, i reali del vecchio Continente si sono avvicinati ai loro cari e ai loro popoli virtualmente, lasciando che le ore venissero scandite da videochiamate, discorsi ufficiali e scatti in cui dominano i colori e le atmosfere della primavera.

Dal Castello di Windsor, lo scorso 5 aprile, la regina Elisabetta ha tenuto due discorsi, evento più unico che raro. Nel primo ha ringraziato quanti sono in prima linea nella battaglia contro il coronavirus, infondendo speranza in un futuro libero dai pericoli della pandemia. Nel passaggio più toccante la sovrana ha detto: “Prevarremo e la vittoria apparterrà a ciascuno di noi. Dobbiamo confortarci pensando, mentre abbiamo di che sopportare, che giorni migliori torneranno”. Nel secondo discorso, avvenuto l’11 aprile, Elisabetta II ha voluto di nuovo esortare il popolo alla speranza e al coraggio. Non era mai accaduto che la monarca parlasse alla nazione il giorno precedente la Pasqua, pur essendo il capo della Chiesa Anglicana.

Stavolta abbiamo solo ascoltato la sua voce e visto una candela, simbolo appunto della speranza a cui ci aggrappiamo. La regina Elisabetta ha dichiarato: “…La Pasqua non è cancellata, né abbiamo bisogno più che mai…La scoperta del Cristo risorto nel primo giorno della Pasqua ha dato ai suoi discepoli una nuova speranza…e noi tutti possiamo prendere coraggio da questo episodio…Il Coronavirus non avrà la meglio su di noi…la luce e la vita sono più grandi”. William e Kate, invece, hanno pubblicato sui social una fotografia del prato fiorito di Kensington Palace, messaggio della vita che torna a nascere in primavera, augurando a tutti una “Pasqua felce e al sicuro”. I duchi di Cambridge, però, stanno trascorrendo la quarantena ad Anmer Hall, nel Norfolk.