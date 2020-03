Pechino Express, flirt tra Gennaro Lillio ed Ema Kovac?

È nato un nuovo amore tra Gennaro Lillio ed Ema Kovac grazie al viaggio “organizzato” da Pechino Express? Il modello napoletano e la “top” che fa coppia con Dayane Mello, hanno mostrato un certo feeling che farebbe pensare ad una possibile liaison.

Galeotta è stata la scelta degli autori di Pechino Express di mischiare le coppie in gara per una sola tappa: quella che li ha portati a percorrere ben 456 chilometri, da Kaili a Longsheng. Mischiando tutte le carte in tavola, quindi, Costantino della Gherardesca ha annunciato a Lillio e alla Kovac che avrebbero dovuto affrontare insieme questa prova, lasciando i loro rispettivi compagni di avventura: Vera Gemma, che ha gareggiato con Enzo Miccio, e Dayane Mello, che si è unita a Soleil Sorge.

Gennaro ed Ema sono apparsi fin da subito in sintonia e il viaggio che a molti è apparso faticoso, è stato per loro un’occasione per conoscersi. Se gli altri sudavano e si affannavano per raggiungere gli obiettivi cercando di battere gli altri concorrenti sul tempo, i due se la sono spesso presa comoda e le battute ironiche di della Gherardesca sul possibile flirt tra i due si sono sprecate.

Se tra Gennaro Lillio ed Ema Kovac dovesse nascere un amore, tuttavia, non sarebbe la prima volta nella storia di Pechino Express che due concorrenti si scoprono innamorati nonostante le fatiche. Soleil Sorgè, ancora prima dell’inizio dell’adventure game aveva lasciato intendere che durante il viaggio era nato un sentimento tra qualcuno dei partecipanti e, dopo la sesta puntata, molti puntano proprio sul modello napoletano e la croata.

Ad alimetare il gossip su un possibile flirt nato durante il viaggio in Cina, l’ultimo video postato dalla Kovac su Instagram e condiviso da Lillio. I due si mostrano mentre sono intenti a prepararsi per una grande occasione, poi abbandonano le rispettive camere tutti agghindati e, prendendosi a braccetto, si avvicinano al divano per assistere insieme alla puntata di Pechino Express.

È bastato questo, quindi, a scatenare la rete. “Wow sareste una coppia bellissima”, “No vabbè ma state insieme?! Adoro siete stupendi”, hanno iniziato a commentare alcuni utenti, “Ema siete meravigliosamente bellissimi”, “Ma state insieem”, hanno continuato a scrivere i follower. I due, però, al momento tacciono.