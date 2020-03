Pechino Express, Soleil Sorge rivela tutti i retroscena

Nel palinsesto di Rai 2 aveva recentemente segnato il suo ritorno Pechino Express. Di cui, lo scorso martedì 17 marzo è stata trasmessa la nuova puntata, che ha decretato l'eliminazione dei Sopravvissuti, il binomio formato da Vera Gemma e Gennaro Lillio. Protagoniste molto discusse dell'edizione 2020 dell'adventure-game made in Asia, possono dirsi Mamma e figlia, ovvero Wendy Kay e Soleil Sorge. Le quali spesso e volentieri si sono lasciate andare ad alcuni scontri tra loro, ma non si sono mai arrese, nel percorso intrapreso nel gioco Rai, così come è ad oggi emerso dagli appuntamenti tv dello stesso. Le due vip hanno rilasciato un'intervista inedita a Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini. In cui hanno avuto modo di raccontarsi a ruota libera, su vita privata e circa l'esperienza vissuta a Pechino Express in coppia.

Mamma e figlia sono state etichettate come le "cattive ragazze" di Pechino Express 2020. Un'etichetta quest'ultima, su cui Wendy, madre dell'ex naufraga de L'isola dei famosi, Soleil, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: “Questa è una definizione data a Soleil per la sua competitività e Costantino della Gherardesca l’ha riattribuita a noi come coppia. Questo ha portato molti ignoranti a una sorta di cyberbullismo. Aizzato, purtroppo, dal conduttore: le persone non si rendono conto dei danni fatti da una comunicazione sbagliata… Enzo Miccio ha spodestato Soleil come capo della ‘cattiveria’". E, incalzata dalle domande della nota fonte, ha proseguito: "Non ho mai sentito mia figlia minacciare di ‘menare’ qualcuno”. Nelle sue ultime dichiarazioni, trapela la volontà non troppo velata di stigmatizzare la condotta assunta dal conduttore Costantino Della Gherardesca, nel corso dell'adventure game. Poi, è passata a parlare della sua vita privata: “Mi occupo di investimenti immobiliari e vendita di arte. Vivo a Los Angeles. E sogno di lanciare una linea di moda. Sono single da quando è morto il mio fidanzato, quattro anni fa”.