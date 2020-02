Perché Kate Middleton parla di maternità proprio ora?

Durante il podcast “Happy Mum Happy Baby” Kate Middleton ha sollevato il velo sulla sua vita privata e, soprattutto, sul suo modo di essere madre e di vivere la maternità. Ha discusso di temi tutt’altro che semplici come la gravidanza, le nausee, il parto, la tecnica di hypnobirthing usata per far rilassare le future mamme durante il travaglio, il senso di colpa per non essere sempre accanto ai bambini, e il fastidio di dover apparire in pubblico e in forma subito dopo la nascita dei suoi figli, in un momento molto particolare per qualunque madre.

Da giorni i tabloid riportano le dichiarazioni di Kate Middleton, perché è un evento più unico che raro ascoltare un membro della royal family che racconta vicende così personali in pubblico, esponendosi e scrollandosi di dosso l’aura di irraggiungibilità. Come riporta Vanity Fair, la duchessa di Cambridge ha svelato anche le emozioni che hanno accompagnato la nascita del principino George, dichiarando: “Vedere la gioia pura sul volto di William è stato davvero speciale”. Kate Middleton ha ricordato anche il momento in cui ha preso in braccio il suo primogenito per la prima volta: “Ho pensato: ‘È straordinario. Come può il corpo umano fare questo? George era dolcissimo. Ed ero così sollevata nel vederlo sano e felice”.

L’emozione principale di questi istanti, oltre alla felicità, sarebbe stata la sorpresa. La duchessa, infatti, ha precisato di non sapere se il bambino sarebbe stato un maschio o una femmina. Forse qualcuno si sarà chiesto per quale motivo Kate Middleton abbia parlato di maternità proprio ora. Potrebbe essere un modo per allontanare il ricordo della Megxit accentuando il ruolo di moglie, madre e futura regina di Kate? Forse no, almeno stando a quanto rivela Vogue Italia.

Una fonte anonima ha raccontato al People che le confidenze della duchessa non sarebbero state un “esercizio di vanità”. Kate Middleton voleva trasmettere un messaggio a tutte le madri e le donne. Non è importante avere o meno un titolo nobiliare o una posizione di privilegio (magari aiuta, ma non è questo il punto). Le mamme provano le stesse paure, la stessa gioia, gli stessi sensi di colpa a qualunque latitudine vivano. Essere madri è un’esperienza unica per ognuna, ma fatta di tappe e sentimenti attraverso cui tutte passano.

Secondo l’insider Kate Middleton avrebbe voluto dimostrare di non essere né al di sopra né diversa dalle altre mamme. Scegliere di raccontarsi può essere d’aiuto alle altre donne. Inoltre la duchessa di Cambridge vorrebbe proporre un’immagine più matura e più autorevole di sé. Anche il principe William e Kate, al pari di Harry e Meghan, starebbero ridefinendo i loro ruoli. Kate Middleton ha scelto di farlo attraverso la maternità e i sentimenti che fanno parte della natura umana.