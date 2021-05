"Sono bianchi e etero". La vera censura contro Pio e Amedeo

Sta facendo molto discutere il monologo del duo comico Pio e Amedeo contro le derive del politically correct. Da Vladimir Luxuria, all'Arcigay passando per Aurora Ramazzotti, molti personaggi pubblici, vips e influencer, oltre che la stampa progressista al completto, sta attaccando il discorso pronunciato dal duo nell'ultima puntata di Felicissima Sera. " Non dobbiamo vergognarci di dire la parola ‘neg*o’ perché conta la cattiveria nella parola, conta l'intenzione. Se l'intenzione è cattiva, allora è da condannare. Il politically correct ha rutt'o cazz ”, ha affermato Amedeo: " Ci vogliono far credere che la civiltà sta nelle parole, ma è tutto qua nella testa. Fino quando non ci cureremo dall’ignoranza di quelli che dicono con fare dispregiativo che è quello il problema, ci resta un unica soluzione: l'autoironia" . E ancora: " Così noi dobbiamo combattere gli stolti, con un messaggio. Se vi chiamano ricch**ni, froci per ferirgli, voi ridetegli in faccia perché lo stolto non saprà cosa fare, la cattiveria non risiede nella lingua, è l'intenzione ".

"Siete etero e bianchi, non potete capire"

Le dichiarazioni dei comici pugliesi, un grido di libertà contro il politicamente corretto, hanno fatto infuriare vips, influencer, associazioni Lgbt e la stampa progressista al completo. Molti - legittimamente - criticano i contenuti delle loro affermazioni e l'opinione di Pio e Amedeo sul politicamente corretto. Altri, tuttavia, sostengono che il duo comico non può parlare di razzismo e omofobia perché sono " bianchi ed eterosessuali " e quindi non posso capire e non sono in grado di esprimere una loro opinione: in buona sostanza chi predica buoni sentimenti e si batte controle discriminazioni delle minoranze (etniche o sessuali) finisce esso stesso per essere volgarmente discriminatorio, tentando di delegittimare chi la pensa diversamente in base al colore della pelle e dell'orientamento sessuale.

Le contraddizioni del politicamente corretto