L'indiscrezione: "La regina ha chiesto ad Harry di divorziare da Meghan"

Spuntano fuori nuovi indiscrezioni, per ora ancora non confermate, su Meghan Markle. Si tratta di rumor di palazzo che avrebbero gettato nuove ombre sulla ex duchessa di Sussex dopo il suo ritorno a Londra per gli ultimi eventi in programma. È stato il magazine New Idea che avrebbe riportato alcune dichiarazioni di una fonte di palazzo dopo un breve colloquio a parte chiuse con la Regina Elisabetta. Un pettegolezzo che sottolinea ancora di più quanto la famiglia reale e la stessa Regina non avrebbero digerito, ancora una volta, i comportamenti di Meghan. In molti temono per la felicità del Principe Harry, ormai soggiogato dal fascino della Markle.

I pettegolezzi sono stati spifferati alla stampa qualche giorno dopo i giorni del Commonwealth, l’evento che ha visto riunita tutta la famiglia reale e che, neanche a dirlo, ha visto confrontarsi Meghan Markle e Kate Middleton di fronte ai fotografi. Come riportano le voci di corridoio, la Regina avrebbe chiesto al principe di divorziare quanto prima da Meghan per "salvare la famiglia reale dal baratro". E secondo la gola profonda ci sarebbe una motivazione ben precisa che avrebbe spinto la sovrana a chiedere al nipote un sacrificio di questa portata. "Per Elisabetta, quello di Meghan, è un gesto imperdonabile. Ha strappato Harry dalla famiglia dei Windsor – rivela -. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’assenza forzata del piccolo Archie". Da quel che sembra, la sovrana sente la mancanza del neonato nipote e si sarebbe indignata per l’impossibilità di vedere il piccolo erede. Fino a questo momento, come riportano le voci, Elisabetta avrebbe visto Archie solo un paio di volte. Ma non è finita qui. Le rivelazioni della fonte sono molto scottanti.

"Elisabetta crede che Meghan Markle stia sfruttando il buon nome di Harry e dei Windsor per cominciare una scalata su Hollywood e andare avanti senza il marito – confessa -. E la sovrana crede sia proprio Meghan il male da sconfiggere. Ammette che Harry è sotto l’influsso della duchessa". La sovrana inoltre ritiene che il matrimonio non avrà vita lunga, per questo motivo chiede un divorzio repentino, per evitare ulteriori danni. Per ora la coppia reale è già volata in Canada e attende lo scadere dei termini per appendere al chiudo i loro abiti da reali inglesi. Intanto lasciano il segno le dichiarazioni della sovrana, che se confermate, potrebbero scuotere fin nel profondo le fondamenta dei Windsor.