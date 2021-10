Il Gf costretto a spegnere i microfoni: ecco che cosa è successo

A Grande fratello vip succedono cose strane. I concorrenti nella Casa sembra abbiano trovato l'affiatamento e a parte qualche screzio, la vita nel prefabbricato di Cinecittà scorre abbastanza tranquilla. Tuttavia, gli imprevisti sono dietro l'angolo per i gieffini, che domenica hanno dovuto fare i conti con qualcosa che mai pensavano di poter vivere all'interno del Grande fratello. Nell'ozio della domenica pomeriggio, infatti, mentre alcuni vipponi dormivano e altri si rilassavano in varie stanze della Casa, godendo anche degli ultimi scampoli di sole autunnale, Francesca Cipriani ha fatto una scoperta stranissima nel corridoio.

" Oddio ragazzi, qualcuno ha fatto la c... sotto… ", ha urlato Francesca Cipriani uscendo dalla stanza. La regia del Grande fratello a quel punto ha chiuso il microfono della concorrente e tutti gli altri per evitare che qualche altra parola arrivasse fino a casa, finché poi non ha cambiato inquadratura. Cosa può essere successo? La Cipriani ha parlato di "qualcuno", quindi si presuppone che la concorrente si stesse riferendo a un'altra persona. L'insinuazione della Cipriani, quindi, è che qualche altro gieffino possa aver espletato i suoi bisogni all'interno dell'appartamento.

Ovviamente, finché la regia non ha censurato, nessuno dei presenti ha ipotizzato alcun nome. Pochi minuti dopo la trasmissione di queste immagini, sul web è partita la "caccia al colpevole" e qualche nome è stato anche ironicamente fatto dagli utenti dei social. Tuttavia, qualcuno ha cercato di riportare il discorso a un'ipotesi più realistica, che esclude la possibilità che possa essere stato un concorrente del Grande fratello a sporcare il corridoio della Casa. Infatti, pare che da giorni si aggiri per casa un topolino, una presenza non certo nuova tra le mura della struttura di Cinecittà e lui sembra essere l'indiziato numero uno per il misfatto.

Ma c'è anche chi, tramite corsi e ricorsi storici, ha ricordat l'exploit Paolo Mari, ex concorrente della nona edizione del Grande Fratello, che venne squalificato dal gioco perché si denudò e pronunciò dei turpiloqui che sono rimasti impressi nella mente degli appassionati dei reality. " Visto che qui fanno tutti il loro comodo, vi darebbe fastidio se io facessi la cacca in giardino? ", disse all'epoca Paolo Mari, che poi si spogliò e minacciò di fare i suoi bisogni sui letti dei compagni di avventura.