La quarantena di Andrea Delogu: "Scommettono sulla mia gravidanza, è una pazzia"

Andrea Delogu è una delle voci radiofoniche più calde e avvolgenti attualmente in circolazione. Conduttrice televisiva e speaker, nelle scorse ore è intervenuta nel programma I Lunatici di Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini per raccontare la sua quarantena, tra aneddoti con suo marito e vita coniugale in regime di isolamento forzato. Dalle sue parole emerge una straordinaria ordinarietà, così comune a quella della maggior parte degli italiani da rendere il racconto empatico e straordinariamente vicino. Il merito è probabilmente anche dei due conduttori de I Lunatici, che in pochi mesi sono diventati un punto di riferimento fisso per quelli della notte. Danno voce a tutti, nessuno escluso. Chiunque può raccontarsi dalle frequenze notturne di Radio2 dalla mezzanotte e mezza alle sei del mattino, sia che si chiami Andrea Delogu sia che si chiami Giuseppe Rossi e si trovi in quel momento a guidare il suo tir sulle strade deserte del Paese per rifornire i supermercati, anche in tempo di coronavirus.

Ed è così che Andrea Delogu è intervenuta ai microfoni de I Lunatici per raccontare la sua esperienza: " Mi sono tinta da sola a casa, mi sono fatta ramata. Per impegnare la testa fai quelle cavolate che facevi da ragazzina. " Un nuovo look per Andrea Delogu, quindi, che sta trascorrento la quarantena insieme a suo marito. "Sono felice di stare con lui , perché è la persona migliore con cui potevo condividere una situazione così difficile. La mattina lo odio, il pomeriggio gli voglio bene e la sera lo amo alla follia ", ha detto la conduttrice, in quella che ha tutta l'aria di essere una delle più belle dichiarazioni nel mezzo dell'emergenza coronavirus. Ovviamente, il marito della Delogu ha capito come comportarsi in casa e adesso i due hanno trovato un equilibrio perfetto per andare avanti in un momento così particolare: " La mattina mi sta lontano. Ieri l'ho mandato a comprarmi gli assorbenti. Non pensavo fosse così difficile per voi uomini. Ne ho parlato in alcune storie su Instagram, non avete idea dei messaggi che mi sono arrivati dagli uomini che dicevano di capirlo. " Alla fine, però, pare che l'uomo di Andrea Delogu sia riuscito a portare a termine la missione comprando quelli giusti per sua moglie, che ha gradito l'impegno profuso.

Il distanziamento sociale colpisce anche le famiglie e così Andrea Delogu è costretta a limitarsi alle chiamate con i suoi parenti in attesa di sentirli. Telefonate commosse e struggenti, perché sia i genitori che la sorella della conduttrice sono operatori sanitari impegnati negli ospedali di Milano e Rimini. " Ora stanno un pochino meglio, almeno loro vedono una luce in fondo al tunnel. Un mese fa parlando con mia mamma mi si era spezzato il cuore dalla preoccupazione ", ha ammesso la Delogu, che nonostante i 37 anni è e resterà sempre una figlia, preoccupata per i suoi affetti più cari.