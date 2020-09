L'indiscrezione: "La regina Elisabetta II soffre di un disturbo ossessivo compulsivo"

Un nuovo libro appena pubblicato nel Regno Unito riporta alcuni curiosi aneddoti che riguardano l'infanzia della regina Elisabetta II. Il testo dal titolo The Royal Governess, firmato da Wendy Holden, sugli scaffali delle librerie britanniche da circa una settimana, rende ai lettori anche i racconti dell'insegnante privata Marion Crawford che all'epoca si occupava dell'istruzione della principessa Elisabetta.

Stando a quanto si legge sulle pagine del volume, l'attuale sovrana da piccola aveva strani comportamenti legati all'ordine: "Metteva in fila sia le matite quando studiava, che i piatti in sala da pranzo. Le chiesi perché lo facesse e mi rispose che così si sentiva al sicuro, ma non sono riuscita a capire di cosa avesse paura".

La Crawford che aveva studiato psicologica infantile si accorse di questi comportamenti ossessivo-compulsivi dell'allora principessa, comportamenti che mai avrebbe immaginato di trovare in quell'ambiente esclusivo e privilegiato. Il racconto dell'insegnante prosegue: "Le chiesi di cosa avesse paura, ma proprio mentre stava per rispondermi entrò sua madre" ". E così non ebbe alcuna risposta.

Marion Crawford è stata autrice di un libro sulla giovane Elisabetta edito nei primi anni cinquanta. Già in quel volume erano descritti alcuni comportamenti maniacali della regina. Scriveva all'epoca la Crawford: "Mi preoccupai quando la vidi saltare giù dal letto più volte durante la notte per mettere le scarpe dritte e sistemare i vestiti in un certo modo. È sempre stata metodica".

Anche se nessuno ha mai confermato se sua maestà sia affetta o meno da disturbo ossessivo-compulsivo, tutti invece conoscono la passione e lo scrupolo per l'ordine e la disciplina di Elisabetta II. Da quando è salita sul trono, sua maestà osserva questa routine: in piedi alle 7.30, ascolto del programma radiofonico Today in onda su BBC 4 sorseggiando una tazza di té Early Gray. Segue quindi il bagno nella vasca in cui sono consentiti un massimo di 17 centimetri di acqua. Infine, dopo la vestizione, la sovrana si sposta nel suo ufficio per occuparsi delle incombenze quotidiane.